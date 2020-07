El colombiano David Alonso, inicia temporada de carreras

David Alonso, el piloto colombo-español, prende motores con la primera carrera del año, este martes en la European Talent Cup.

El joven piloto, estará presente en la carrera que se correrá este martes 7 de julio en Estoril, Portugal. Allí David Alonso corre para el Openbank Aspar Team Junior, bajo la tutela del Campeón del Mundo de Velocidad, Nico Terol.

Hoy lunes los pilotos del equipo están en Portugal en las prácticas libres y clasificaciones, para determinar los puestos de la grilla de partida de la competencia que tendrá lugar el martes.

David tendrá que correr dos mangas en la primera fecha, mientras que los pilotos del Mundial Junior de Moto3, solo tendrán una carrera en esta primera fecha.

Estos dos campeonatos hacen parte del CEV, Campeonato Europeo de Velocidad

Así pues tras 6 meses sin mucha acción, estas fueron las palabras del piloto colombiano:

Teníamos muchas ganas de que esto empezara ya. Hemos aprovechado los dos días de tests para volver a adaptarnos a la moto y coger el ritmo poco a poco. Me he encontrado bien con la moto después de tanto tiempo, como he crecido un poco ahora la puedo mover mejor. Creo que estamos preparados para la temporada porque hemos mejorado algunos de nuestros puntos débiles y hemos podido rodar en tiempos similares. Ahora ya nos toca pensar en la carrera.