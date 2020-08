David Alonso, 4° en Austria

Por segunda vez en el año, los pilotos de la Red Bull Rookies cumplieron su cita en el calendario y allí disfrutamos con David Alonso, que fue 4° en Austria.

Tras el debut del colombiano en el Gran Premio del 15 y 16 de agosto, ya estábamos advertidos del talento y potencial de este joven piloto.

De igual manera pasó este fin de semana del 22 y 23 de agosto, con la segunda fecha, donde David logró liderar un par de veces ambas mangas y mantenerse en la lucha constante por el podio. Finalmente el piloto, de madre colombiana y padre español, cruzó por la línea de meta en el 4° puesto en ambas válidas.

Con cambios casi por segundos, era prácticamente imposible parpadear. Como el mismo David dijo a la prensa, mejoró mucho con relación a la primera fecha en la pista de Red Bull, pero aún le queda mucho por aprender.

Poco a poco voy mejorando y evitando errores de las primeras carreras. En esta prueba en Austria he mejorado las salidas y desde la quinta posición de parrilla, he rodado con el grupo de cabeza siempre. He intentado tirar del grupo, pero era complicado escaparse. Han sido carreras divertidas y creo que he mejorado en la agresividad. Las últimas vueltas, además, las he gestionado mejor que en carreras anteriores. Estoy contento, estamos cerca del podio, y solamente nos queda seguir trabajando como hasta ahora, porque cada carrera vamos mejorando.