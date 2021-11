Cuando luchas por el título mundial en algún deporte, es apenas lógico que sientas mucho dolor y rencor, si otro piloto te lleva a perder la posibilidad, a menos de una vuelta de la final de la penúltima fecha del campeonato. Esto pasó con Dennis Foggia, el piloto italiano del Leopard Racing en Portugal. El protagonista del negro momento fue el sudafricano Darryn Binder aguerrido o peligroso, para algunos lo describe la primera palabra y para otros la segunda. Lo cierto es que Binder va rumbo a MotoGP sin pasar por Moto2 y son muchas las críticas contra él.

Por fuera quedaron Foggia y García Dols, mientras el #40 terminó la carrera

No es la primera vez que el chico de Petronas, tiene un problema en pista. Ya es usual verlo haciendo maniobras riesgosas, sin sentido, que tan al traste con sus rivales en pista. La más reciente de ellas y la que ha detonado los comentarios al respecto, tiene que ver con el domingo en Portugal. Allí el piloto olvidó que las maniobras arriesgadas a medio giro del final, podrían llevarlo a un podio, pero no a la gloria.

Se dice en boxes que Foggia, el mejor de Honda, debía ser el protagonista de la marca, pues era el único con posibilidades para derrotar a Pedro Acosta. Binder sobre una moto de la marca del ala dorada parecía entender el concepto, pero a nada del final, su estilo aguerrido o peligroso salió a la luz, como un Dr. Jekyll que pasa a ser Mr. Hyde siendo un poco extremos. Esto terminó con Foggia y García Dols en el piso, perdiendo en segundo y tercer puesto, dejando a Pedro Acosta libre para celebrar el título y a Foggia «viendo un chispero».

Lo que era un buen duelo entre Foggia y Acosta, terminó por un tercero.

Qué pasó después de carrera

Al terminar la carrera, es decir pocos segundos después. Darryn se acercó al box del Leopard, acompañado del jefe de su equipo, pero no hubo forma de que las palabras del sudafricano, llegaran a buen puerto. Según el Leopard, no se trató de un «lance de carrera», frase empleada para justificar muchas maniobras in extremis. Así que al analizar lo sucedido, la dirección de carrera descalificó a Darryn que había visto la bandera blanca y negra, en el cuarto lugar.

Darryn Binder y su ascenso a MotoGP

Algo que nos ha parecido un tanto descabellado y no solo ahora, desde hace años. Es que los pilotos den el salto de una categoría chica a otra sin pasar por las tres etapas lógicas de Moto3, Moto2 y MotoGP. Esto ha demostrado ser muy arriesgado para algunos y extremo para otros. Incluso la conducción agresiva en pista salió a la luz tras las tres muertes de este año, entre pilotos muy jóvenes, donde algunos más experimentados compararon a estos chicos con el mayor de los Márquez. Y es cierto que con la llegada del español a Honda fueron muchos los momentos de peligro que soportaron sus compañeros en pista.

Darryn Binder firmó para ser el nuevo piloto de Yamaha, en su equipo no oficial

Hoy los pilotos, italianos comenzaron a exigir un poco de cabeza fría, por así llamarlo. Pecco en la rueda de prensa de MotoGP, de donde salió victorioso. Pidió la obligatoriedad de una superlicencia como en la Fórmula 1.

Igualmente Bastianini dijo que esperaba que el piloto se comportara mejor en la categoría máxima, por que lo hecho en Portugal había sido muy agresivo.

Joan Mir, pedía un castigo ejemplar. No es la primera vez que lo hace, por fortuna nadie salió herido.

Miller por su parte dijo que era algo normal y que no había que preocuparse por la llegada del menor de los Binder a MotoGP.

Con el número 7 vemos a Foggia, y más atrás con el #40 a Darryn Binder

Recordemos cuando Marco Simoncelli era el protagonista de estos comentarios, la prensa española se fue contra él, lance en ristre y era prácticamente «enemigo público» en los trazados de la madre patria.

Tampoco podemos olvidar el «lance de carrera» que le costó el título a Valentino Rossi, provocado por Marc Márquez y que jugó en favor de Jorge Lorenzo.

Aleix Espargaró, también dijo que esta era una más del sudafricano y que la Dirección de carrera tenía que actuar. Incluso coincidimos con él, al decir que deberían proteger la categoría reina y ser más difícil llegar a MotoGP.

Finalmente Binder correrá el 2022 en MotoGP, como compañero de Andrea Dovizioso en el equipo satélite de Yamaha. Esperemos que el hermano de Brad Binder asuma con respeto y cabeza fría la responsabilidad de pilotar una moto bestial como lo es una máquina de MotoGP.

Los pilotos están un poco prevenidos con la llegada de Binder a MotoGP, esperemos que las vacaciones de invierno, le bajen un poco la temperatura al sudafricano