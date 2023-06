Dakar Sostenible y en moto!!!

“Durante 15 días al año el mundo está mirando al Dakar y no podemos olvidar que es un privilegio enorme estar ahí.” El Rally Dakar sostenible y solidario de Iván Merichal.

El español Iván Merichal, catalán de nacimiento y gallego de adopción, se enfrentará a la carrera más dura del mundo del motor en moto de manera respetuosa con el medioambiente y comprometida con su entorno social. Hablamos con el protagonista de este reto.

El Dakar sostenible:

Queremos saber cómo se articula un gran proyecto como es estar presente en el Rally Dakar minimizando su impacto medioambiental y la fórmula no parece compleja:

La combustión de nuestros motores generan CO2 y yo me he propuesto que mi Dakar no tenga ese impacto negativo” conocido como huella de carbono, e Iván ha hecho números para saber en qué se traduce:

Sabemos el impacto que tendrá el proyecto Dakar en el medioambiente. Está calculado en 7,3 toneladas de CO2, incluyendo entrenamientos, vuelos, viajes en furgoneta y el desplazamiento en barco de la moto hasta Arabia Saudita. Lo he incluido todo y para hacerlo sostenible, lo haré plantando árboles.

He creado un bosque virtual, pero con árboles reales, en el que invito a todos los que participan en mi proyecto a plantar un arbolito. Esto lo hago a través de una plataforma que me garantiza la trazabilidad y la transparencia del proceso y así conseguir eliminar la huella de carbono que va a generar mi proyecto Dakar.” De esta manera Iván aprovecha la fotosíntesis de las plantas al absorber el dióxido de carbono -CO2- para compensar el que genere su proyecto. ¡Fantástico!.

El Dakar Solidario:

Parece que Iván lo tenía claro desde el principio. Su proyecto Dakar además de sostenible tenía que ser solidario:

Colaboro con la fundación Enki para ayudarles a financiar la compra de material. Enki trabaja para reintegrar a las personas con diversidad funcional, haciendo una terea muy importante con la gente que tiene accidentes medulares, que por desgracia está estrechamente vinculado con el motociclismo. Se ofrecen como punto de apoyo a todas estas personas, mostrándoles que también hay una vida feliz después de un suceso así y lo vehiculan a través del deporte con ruedas, así que también nos une esta pasión.”

Iván hace un esfuerzo enorme para lograr financiar su proyecto Dakar, pero no de cualquier modo, y nos ha fascinado su determinación al aprovechar su presencia en un rally tan mediático como es el Dakar, para aportar su granito de arena:

Durante 15 días al año el mundo está mirando al Dakar y no podemos olvidar que es un privilegio enorme estar ahí. Para mi es una obligación moral realizar cosas que tengan un impacto positivo en mi entorno al mismo tiempo que lucho para que muchas marcas y personas se involucren. Es decir, yo solo no puedo, pero tengo que devolver esta ayuda de alguna forma y para mi es esta: en mi entorno directo a través de Enki y al medio ambiente con la plantación de árboles.” El motor sport no es ajeno a la sensibilidad medioambiental. Por encima de piloto soy amante de la naturaleza y aunque a día de hoy no sea posible realizar un Dakar en moto con un motor que no sea a combustión, podemos hacer cosas y esta es mi pequeña aportación,” afirmando que “Seré el primero en realizar un Dakar sostenible en moto y espero que a partir de aquí, mucha más gente se anime.”

Todos podemos plantar un árbol en el bosque de Iván Merichal. ¿Se animan?:

https://www.treedom.net/es/user/ivanmerichal/event/dakar-2024-ivan-merichal

Fuente y fotos: Pablo Pillado, https://ivandakar.com/