Durante un día los pilotos del Mundial de Superbike pudieron disfrutar de una jornada de contacto en el circuito italiano donde correrá por primera vez el WSBK en este 2024. Pero no son los únicos que debutarán pues Cremona se alista para el Mundial Femenino de Velocidad y allí hay una colombiana.

El circuito de Cremona se alista para el Mundial y ya han tenido su práctica los del WSBK y las mujeres

El más rápido en Cremona, fue Remy Gardner, quien con su Yamah R1 hizo un crono de 1’28.860. Al final de la jornada el piloto australiano dijo a la prensa: Fue un test positivo, logramos aprender la pista y obtener datos positivos. Por la mañana no fue demasiado fácil porque todavía tenía que encontrar mi camino en el circuito, pero seguimos trabajando muy bien y me sentí bien. En la moto pude marcar mi mejor tiempo inmediatamente cuando probé el neumático de clasificación, que también fue el más rápido en la general. Creo que todavía hay margen para mejorar, pero estamos satisfechos con el trabajo realizado y no puedo esperar. Volveremos a realizar pruebas en unos días, ya que tendremos otra sesión en Misano los días 30 y 31 de mayo.

Cremona se alista para el Mundial Femenino

Por su parte las chicas estuvieron en Cremona hace unas semanas y sobre la presencia de Sara Varón en el trazado les tenemos un video que nos compartió con un pequeño resumen de su participación. Allí Sara pudo debutar en un trazado húmedo con llantas de lluvia, lo que para ella fue motivo de asombro pues era su primera experiencia en este tipo de condiciones.

Mira el video a continuación

World Superbike Cremona test

Para algunos pilotos la cita en Cremona, la semana anterior, fue muy positiva, pues aprovecharon para probar piezas, como el caso de Team HRC que empleó un nuevo basculante para la CBR1000 RR. Igualmente Rea trató de rodar mucho en su Yamaha, para seguir sumando kilómetros con su nueva compañera de carreras.

El australiano fue el más rápido en la prueba del circuito de Cremona, pero una cosa es un test y otra las carreras

La próxima cita

Ahora solo resta esperar hasta mediados de junio cuando será la carrera en Misano cuando debutarán las mujeres en el WorldWCR, con nuestra Sara Varón, la tolimense que se alista para estar a la altura del reto mundialista, de la mano del Team Italika.

Serán dos carreras las que correrá la piloto colombiana en Misano, la primera el día sábado y luego cerrará el domingo con su segunda salida a pista.