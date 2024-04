Con récord Alonso inicia en Jerez

Apenas comienza un nuevo fin de semana de carreras del Mundial de Velocidad y ya tenemos buenas noticias. David Alonso que celebró este 25 de abril su mayoría de edad está volando en Jerez. Seguro tiene ganas de celebrar en forma y es por ello que al arrancar con récord Alonso el fin de semana nos tiene pegados del TV.

Este viernes han pasado las dos primeras tandas libres en el trazado de Jerez de la Frontera, en España y allí tanto en la jornada matutina como vespertina, el piloto que representa a Colombia ha corrido a ritmo de récord.

En la sesión matinal ha parado el crono en 1:44.590, un registro que mejoraba en tres décimas el récord del trazado jerezano, que estaba en manos del italiano Andrea Migno desde 2021. Por la tarde, Alonso ha vuelto a demostrar una gran velocidad a una vuelta y ha batido su propio récord por ocho décimas al conseguir un tiempo de 1:43.710.

Si esto es apenas calentando motores, cómo será el resto del fin de semana, recordemos que David cumplió 18 años hace un día y seguro quiere celebrar en el podio

Al cerrar con récord Alonso dijo: Conseguir bajar a 1:43 es importante, pero lo más importante es el ritmo de carrera. .Me he encontrado bien desde el principio y la pista estaba en buenas condiciones. Es verdad que he montado neumático nuevo para conseguir el tiempo, pero lo que más nos preocupaba era rodar bien con neumático usado, porque aquí la gestión de las gomas va a ser clave y las últimas vueltas van a ser duras.

Les recordamos que en las plataformas de ESPN y Star + pueden seguir las carreras ya sea desde sus televisores o si es del caso, desde sus dispositivos móviles, en vivo o en diferido. Para que no se pierdan ni un minuto de la acción los dejamos con el enlace a la programación AQUÍ