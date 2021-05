Nace en streaming el Twin Trail Racing Team con la mirada puesta en el Dakar Rally.

Nos llega esta colaboración desde Europa, de Pablo Pillado, con la historia de un equipo que tiene la mirada puesta en el Dakar 2022 y cuyo apoyo está en sus seguidores de las diferentes redes sociales. Esperamos que sea de su agrado.

Con el claro objetivo de conseguir el pasaporte de la ASO para la 44ª edición del rally más duro del mundo, desde hoy hasta el próximo día dieciséis de mayo, los tres pilotos catalanes que conforman el Twin Trail Racing Team: Isaac Feliu, Carles Falcón y Albert Martín, disputarán la segunda edición del Rally de Andalucía.

Los integrantes deportivos y técnicos que componen este equipo, están demostrando haber entendido cuál es el peso mediático que ostenta el Dakar, que lejos de ser una mera carrera, es una de las marcas más reconocibles a nivel mundial. Así el Twin Trail Racing Team encuentra su mayor apoyo en la comunidad creada desde las redes sociales, donde han sabido captar el interés de sus seguidores, que han pasado de Seguidores a Patrocinadores, convirtiéndose así en uno de sus principales valores.

Martín Solana. Team Manager.

Ese es mi cargo para esta aventura, pero este no es un equipo oficial ni yo soy Viladoms, más bien seré el chico de los recados para todo. Llevo distintas gestiones: parte de la asistencia, seré el que le facilite a los pilotos toda la información en el vivac y los trámites de cada día, incluso seré consejero deportivo, pero sobre todo llevaré el apartado prensa. Ya me he visto haciendo algo parecido en el campeonato Hard Enduro con Zona Paddock, y además editando vídeos cada día. Pero esto último en el Dakar, será imposible.

El arranque del proyecto “Dakar” empieza en pleno confinamiento con Isaac en la nave de TwinTrail pensando que se iba a la ruina. Fue entonces cuando publicó por Instagram un curso offroad desde la propia nave. Con aquello nació el TwinTrailTalks como programa semanal sobre el mundo del Trail, en directo y desde youtube, y luego el TwinTrailDakar, que fueron tantos programas en directo como días de carrera, y de ahí ya fue el “aguántame el cubata que me voy al Dakar”, y en esto estamos.

El proyecto es ilusionante. Es un sueño para cualquiera que le guste esto, pero no es nada fácil. Para Isaac y Carles está siendo una locura a punto de írseles de las manos y aunque es verdad que hay esa imagen de hacer las cosas a lo loco, la realidad es que detrás hay todo un equipo de profesionales. Por una parte están estos tres pilotos y por otra parte hay gente trabajando en comunicación, logística y media, para que todo salga adelante, así que dentro de esta locura, se están haciendo las cosas con cierto nivel.

Ahora nos vamos al Rally de Andalucía, con la ASO y con todo lo que ello supone, y al día siguiente de llegar de este, nos vamos directos al Hellas Rally, que lo tenemos más por la mano. Después Isaac y Carles tienen trabajo con los tours de Pirineos, Alpes, una Transpirenaica, otro tour por Islandia y otro por Cantabria, así que hasta finales de septiembre no vuelven a ver a sus familias. Se van a entrenar de tours, por decirlo de algún modo, pero la realidad es que hasta octubre no hay opciones de entrenamiento. Albert será el que mejor se pueda preparar físicamente y Carles es posible que en los tours, los días que pueda y llegue con tiempo, se vaya a correr un rato… muy lejos de lo que sería un entrenamiento ideal. Físicamente Isaac es el que peor lo llevará, pero mentalmente es muy duro. Es de los que, o le pegas un tiro, o no se baja de la moto. El tío sigue y sigue adelante como sea.

Tienen experiencia en rallies. Sobre todo Isaac que es campeón de España y de un Hellas Rally, pero el Dakar es otro mundo, por días de competición y por todo en general. Lo importante es saber que esto no va de qué posición consigan en el Dakar. Estadísticamente, digamos que esta carrera se cobra el cincuenta por ciento de los participantes. Si a esto le añades el factor novatos y además el factor Malles Moto, estadísticamente es un suicidio. Las posibilidades de acabar el Dakar no deben ser mayores del treinta por ciento, aunque yo quiero pensar que sí lo serán. En carrera cada uno irá a su aire. No irán juntos porque es imposible. Es muy complicado y conlleva sacrificar la carrera de uno por la del otro. Irán solos, pero lógicamente se ayudarán en la asistencia.

Con la mirada puesta en el Dakar

La parte mediática es de lo mejor que tiene este proyecto. Obviamente los Supporters se están llevando la mejor parte con información actualizada al día en el canal privado de Télegram. Además, de aquí a enero tenemos previsto publicar hasta treinta vídeos para todo el público. En el Dakar la idea es hacer vídeos con entrevistas al final de cada etapa, pero hoy, en el directo del TwinTrailTalks, Charly Sinewan ha terminado diciendo que se viene con nosotros al Dakar y esto, de ser así, sería muy potente mediáticamente hablando.

El lema de esta aventura será “El equipo más grande del Dakar” y es que a día de hoy tenemos 500 Supporters que se vienen al Dakar con nosotros. El otro día uno de ellos nos contaba que había dicho en el bar, que patrocinaba a un equipo del Dakar, y así es. Los Supporters están haciendo realidad este proyecto.

Fuente: Pablo Pillado. Fotos: Alba Torrecillas.

