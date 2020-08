Comienza la Red Bull Rookies

En Austria, este 15 y 16 de agosto, debutará la Red Bull Rookies Cup, allí el colombo español David Alonso será nuestro representante.

Dos carreras están previstas para el fin de semana inaugural, el sábado a las 9:20 am, hora de Colombia y el domingo a las 8:20 am. Para disfrute de todos los seguidores de este joven talento, les contamos que a través de RedBull.TV podremos verlas en vivo.

¿Qué es la copa Red Bull?

La Red Bull Rookies es una copa monomarca donde los pilotos de diferentes nacionalidades corren en motos KTM de 250cc. Allí han estado Tomás Puerta, Steward García, Nicolás Hernández y David Alonso.

Esta copa es la puerta de entrada al mundial de velocidad, muchos de los pilotos que allí han estado, han migrado a Moto3, Moto2 y MotoGP.

Para los que no recuerdan a David Alonso, los dejamos con el artículo de la edición 152

David Alonso Arrasa en la European Talent Cup

Luego de meses de abstinencia, por fin le dieron luz verde a las carreras en Europa, pero sin público presente. Gracias a esto, terminó el aislamiento obligatorio para el colombiano David Alonso #80, quien pudo volver a correr en el Campeonato Europeo de Velocidad CEV, en la categoría European Talent Cup ETC.

El debut de la temporada fue en Portugal, donde corrieron dos carreras puntuables en el circuito de Estoril los días 6 y 7 de julio, allí el piloto #80 demostró de qué está hecho, haciendo el mejor crono en las clasificaciones y luego imponiéndose ante sus rivales y su propio compañero de equipo en ambas válidas. Pero no solo fue cruzar primero la meta, este arrasador despegue de temporada incluyó un ingrediente que pocas veces vemos en las categorías chicas, pues las motos son tan parejas y los pilotos inmunes al miedo que rara vez se desgrana el grupo de punta de sus perseguidores. Pero David logró ver la bandera ajedrezada en la primera carrera con una ventaja de más de ¡6 segundos!, con respecto a su compañero y rival, Iván Ortolá y luego en la segunda salida a pista pasó cómodamente por la línea de meta en primer lugar.

Así abría el «año» con buenos presagios, pero con el reto de hacer lo mismo en la segunda fecha que se corrió nuevamente en Portugal, esta vez en el trazado de Algarve, el 13 de julio. Allí David volvió a mostrar su comodidad sobre la moto, algo que ha mejorado con respecto al 2019, pues él mismo lo dijo, en lo que va de este 2020 creció un poco y eso le dió mejores sensaciones sobre su compañera de dos ruedas.

Caballero repite, dice el dicho y esto hizo David en Algarve, de nuevo marcó la pole y ganó con tranquilidad la carrera, a pesar de no haber hecho un buen arranque, el colombiano lideró de principio a fin. Así se confirmó que lo de David Alonso Gómez en Estoril no fue suerte y ahora lidera la tabla de posiciones de la ETC, con 75 puntos, por delante de Alberto Fernández de Cuna de Campeones que tiene 52 y su compañero Iván Ortolá que es tercero con 37 puntos.

La próxima cita de David en la ETC está prevista para el 29 y 30 de agosto, cuando correrá dos mangas puntuables en Jerez. Recordemos que por los temas de la pandemia, el tiempo es corto y algunas veces deberán correr una o dos carreras por fin de semana, para completar las mangas que requiere la FIM para la validación del campeonato.

Pero esa no es la única tarea que tendrá David en lo que resta de este 2020, pues también está en la lista de la Red Bull Rookies Cup, así que deberá estar en el test previo en Austria los días 3 y 4 de agosto, como preparación a la primera fecha del campeonato, prevista para los días 15 y 16 de ese mes.

Después de su inicio de temporada en el CEV, David está preparado para la Red Bull Rookies MotoGP 2020

¿Quién es David Alonso?

A pesar de su juventud, David Alonso, se perfila como una gran figura del motociclismo de velocidad. El talento de este chico de tan solo 14 años, es innegable. Si bien sus padres nunca fueron fanáticos de las motos, él desde pequeño sintió el llamado de los motores. A los 5 años comenzó su preparación, en las escuelas KSB, donde la velocidad y el asfalto predominaron. Para complementar su formación física y mental también ha tenido la asesoría de Mattias Nilsson su profesor de off road por lo que también hace motocross.

En el 2018, David corrió el campeonato español de la categoría 85GP y allí logró imponerse ante sus rivales, coronándose campeón, con el Aspar Team, un equipo que participa en los campeonatos españoles y en el Mundial de Velocidad en las categorías de Moto2 y Moto3 y cuyo mentor es nada más y nada menos que Nico Terol, Campeón del Mundo de 125cc.

Al año siguiente, tuvo un ascenso al pasar a la European Talent Cup, donde corrió bajo la nacionalidad española. Luego de una productiva pero complicada temporada, el piloto terminó en el quinto puesto de la general, mientras su compañero Iván Ortolá se quedaba con el segundo lugar del campeonato.

Un objetivo en mente

Cuando tienes la posibilidad de hablar con él, notas de inmediato que las motos y la velocidad están en su sangre, la disciplina, su dieta, el ejercicio, los días de estudio y largos entrenamientos no parecen disgustarlo, por el contrario disfruta de cada momento en la pista, el gimnasio y en los desplazamientos entre la casa y el circuito aprovecha para dedicarle tiempo a los estudios. Como si se tratara de un piloto profesional, cada paso que da está enfocado en su carrera como motociclista, David la tiene clara, su mira está en la categoría reina y para ello está haciendo puntos.

En diciembre del año pasado David vino con sus padres a Colombia. Aquí disfrutó de la familia y de sus abuelos maternos que, a pesar de ser santandereanos, están radicados en la capital antioqueña y fue así como tuvimos la oportunidad de conocerlo, pues ya habíamos escuchado de él en las clasificatorias para la Copa Red Bull MotoGP, donde aparecía en los listados como colombiano, pero no lo teníamos en el radar. Por cierto él fue el único de nuestros representantes que obtuvo un cupo para correr este 2020 en la copa monomarca que comparte varios escenarios con los Grandes Premios de MotoGP. Y gracias a otra colombiana radicada en España y cuyo hijo, Tomás Marín, ha entrenado con David hicimos el contacto.

David es un chico común y corriente que puede pasar desapercibido en cualquier lugar de nuestro país, pero una vez comienza a hablar, su acento español lo delata como extranjero, pero está muy interesado en conocer el país de su madre, sus costumbres y todo aquello de lo que ha escuchado de sus abuelos en la distancia. Los sacrificios que han tenido que hacer sus padres para que esté en las manos de los mejores profesores y equipo, no han sido pocos y debido a ello han tenido que posponer sus viajes a Colombia. Pero ese sentido patrio lo alentó a correr este año en la European Talent Cup con su nacionalidad colombiana, algo que para muchos fue molesto pero para nosotros ha sido todo un orgullo y más con los resultados en las tres primeras carreras.

Para aquellos que quieran estar al tanto de las novedades de David Alonso, los invitamos a seguirlo en Instagram donde aparece como @daviid80 igualmente podrán disfrutar de las carreras en vivo, pues el CEV Repsol transmite en directo cada una de las competencias que hacen parte del campeonato, así pueden ubicar el canal de YouTube para verlo https://www.youtube.com/user/CEVMotorcycleChamp