Este último fin de semana de octubre, será el cierre de temporada del campeonato Junior GP en Valencia y allí veremos también el cierre de año y de ciclo para David Alonso, el piloto que corre con la bandera colombiana y que luchará por el top 5 en su categoría.

Pero no solo David estará en la lucha por los puntos, su compañero de equipo, Filippo Farioli, tiene grandes posibilidades de lograr el segundo lugar del campeonato en el JuniorGP. Este joven es tercero en la general, al momento de escribir esta nota, es por ello que con 50 puntos en juego y a 15 del segundo, podría llevarse la plata en el trazado de Valencia. Por su parte David está a 42 puntos del segundo lugar, por lo que seguramente luchará con todo este fin de semana.

Filippo Farioli, será el encargado de luchar por la plata este fin de semana en Valencia

Luego de esta carrera final, Farioli debutará en el campeonato del mundo en la categoría Moto3 como wild card, algo que ya hizo David Alonso, justamente por esta época en el 2021, cuando corrió en la Emilia Romagna, en el Gran Premio de San Marino.

Luego de la lesión que llevó a David a estar fuera de las carreras por unas semanas, lo tenemos de vuelta para el final de temporada lo que llevará al piloto a su cierre de temporada y de ciclo, pues el año próximo lo tendremos con el GasGas Aspar en el Mundial de Velocidad, en la categoría Moto3.

En la pista

A esta hora los pilotos del FIM Junior GP están en Valencia, en el trazado Ricardo Tormo, donde hacen sus prácticas libres. El sábado tendremos la Q2 a las 7:00 am hora de Colombia. Serán dos las carreras del fin de semana, ambas el día domingo. La primera de ellas a las 4:00 am hora de Colombia y la segunda a las 7:00 am.

Recuerden que se pueden ver en vivo a través del canal de YouTube

Por ahora tenemos unos cronos donde David se ha ubicado en el tercer puesto y luego en el primero, pero son prácticas libres.