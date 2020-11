Hay noticias que llegan del Mundial de Velocidad, algunos Cambios en MotoGP tienen que ver con la salida de pilotos como Dovi y los pilotos de prueba.

Los que se van

Antes del Gran Premio en Valencia, Andrea Dovizioso anunció en sus redes que se tomará un año sabático. Entre sus planes está dedicarse un poco más al motocross, una de sus pasiones, pero también se tomará un merecido descanso, luego de 13 años de carreras, entrenamiento físico y mucha disciplina.

Así que el nombre del piloto de Ducati ya no está en la baraja de pilotos de prueba, por lo que Cal Crutchlow pasará a ser el probador de Yamaha, reemplazando a Jorge Lorenzo, algo que han visto con buenos ojos Viñales y Quartararo.

Otro que saldrá este 2020 de la categoría reina es Tito Rabat quien dejará su puesto en el Esponsorama, para abrir las puertas a Luca Marini, que compartirá su debut con Enea Bastianini, en el equipo transalpino.

Aún queda una moto

Aprilia está buscando piloto, para que sea el que sustituye al sancionado Iannone, por lo que han comentado los de la fábrica de Noale, en Moto2 e incluso en el Mundial de Superbike, podría estar el candidato.

Al que no veremos en el resto de la temporada, es a Marc Márquez quien se cuidará para volver en el 2021, mientras se rumora que deberá ser intervenido nuevamente.

Además de los cambios en MotoGP, las categorías intermedia y chica, también presentan novedades. Se supo este jueves 12 de noviembre, que Dunlop seguirá suministrando las llantas hasta el 2023.

¿Mir será el nuevo campeón?

Y para terminar, este domingo Mir podría ser el nuevo campeón del Mundo de MotoGP, si sube al podio en la segunda fecha de Valencia e incluso si no logra sumar ningún punto y Morbidelli y Dovi no pasan de un tercer lugar, Viñales no sube al podio, y Quartararo y Rins no pasan del 5° puesto.

Algo de lo que no habíamos hablado en estas líneas tiene que ver con la importancia que ha tenido Sylvain Guintoli, como piloto probador de la Suzuki, en los resultados de este año.