Benavides le da otra victoria a los argentinos

Luego del día de receso, los pilotos han retomado la acción y es así como en una «Especial repleta de trampas», Luciano Benavides le da otra victoria a sus compatriotas.

Con este resultado el piloto de Husqvarna se acomoda en el octavo lugar, pero con 20 minutos de retraso sobre Howes y Price.

Esta es la segunda especial que gana el piloto argentino en el Dakar 2023. Hasta el momento es el único que se ha llevado dos triunfos y eso sin duda habla muy bien del argentino.

La navegación ha sido hoy un punto muy importante para los chicos de las motos, quienes han tenido que esforzarse mucho, en especial Skyler, quien según el mismo Benavides, hizo un trabajo increíble.

Skyler Howes, sigue comandando la general del Dakar 2023, hasta el momento. El piloto sabe que no es fácil mantener esa posición y ahora menos, con Toby Price (segundo hoy), a tan solo 3 segundos de él.

Recordemos que Howes es compañero de Benavides y por ello ambos trabajaron en equipo para poder sacar adelante esta nueva jornada.

Ha sido una etapa complicada en la que nos hemos saltado un waypoint en una zona con piedras y barro al inicio de la etapa. Ha sido verdaderamente difícil seguir el rumbo y he dado vueltas hasta la llegada de mi compañero de equipo Luciano, lo cual significa que he perdido bastante tiempo. Al principio nos hemos topado con dunas rotas y con Barreda, que se había caído, y todo eso me ha hecho ponerme nervioso así que he decidido levantar un poco el pie del acelerador. Después, Luciano y yo hemos querido atacar porque pensaba que habíamos perdido mucho tiempo buscando el way point. Después del repostaje hemos hecho un buen trabajo, con Luciano rodando delante. Había mucha agua. Choca mucho encontrar tanta agua en un río en mitad del desierto. Tras la jornada de descanso nos hemos encontrado hoy con una gran variedad de terrenos y soy consciente de que el Empty Quarter nos va a seguir sorprendiendo.