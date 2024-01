Aprilia triunfa en su Regreso a África

Apenas si comenzó el Rally Raid en tierras africanas y Aprilia, una marca que estaba fuera del radar desde hacía años, ha vuelto a dar de qué hablar en la primera etapa del África Eco Race. Allí Aprilia Triunfa en su regreso con la dupla Jacopo Cerutti y la Tuareg.

En el 2012 la marca italiana fue la última de la bota itálica en ganar una especial en el Rally Dakar y ahora logra llevarse la primera en su retorno al continente africano.

Hace menos de un año, Aprilia comenzó con su proyecto «Back to Africa» y para ello se han preparado con toda la artillería, de forma que sea un regreso por lo alto.

La primera jornada en el Africa Eco Race, fue de 598 kilómetros, 174 de ellos de especial, es decir cronometradas. Al final ha sido Cerutti, quien se ha impuesto con una diferencia a favor de casi dos minutos con respecto a sus rivales más destacados, Alessandro Botturi y Pol Tarrés, ambos pilotos de Yamaha.

Es realmente fantástico empezar esta aventura antes que los demás. Como dije el día antes de empezar, esperaba estar delante en algunas de las etapas y lograr hacerlo de inmediato realmente nos da energía de cara a los próximos días de carrera. Ha sido una etapa sin grandes dificultades, con tramos lentos alternados con otros más rápidos y sobre un terreno bastante llano, pero bastante complicado a nivel de navegación. Muchos pilotos cometieron algunos errores, mientras que yo probablemente no cometí tantos, lo que me ayudó. Inmediatamente me sentí cómodo sobre la moto, lo que me permitió marcar un buen ritmo desde el principio y, al final del día, llegué a esta bonita victoria. Haber llevado a Aprilia a ganar en el desierto africano me enorgullece y estoy disfrutando el momento, ¡pero mi mente ya está en la etapa de mañana!