Álvaro Bautista campeón del WorldSBK 2023

Este fin de semana en Jerez de la Frontera (España) se cerró el telón para la temporada 2023 del FIM Superbike World Championship también llamado WorldSBK y aunque ya todo estaba definido para la carrera 2 del fin de semana, el turco Toprak Razgatlioglu a bordo de la Yamaha y el español Álvaro Bautista a bordo de la Ducati, dieron un espectáculo digno del final, con un duelo curva a curva, donde el límite de pista sería protagonista.

Aunque Bautista y Toprak como estelares en la lucha en la punta ya tenían todo definido y corrían sin presiones, ambos brindaron al público de Jerez una batalla de esas que quedan grabadas en la retina; Toprak a pesar de finalizar su ciclo en Yamaha, quería irse con la última victoria y no dio tregua al Español quien ya tenía el título en el bolsillo, y supo responder a los embates del turco. Al finalizar la carrera, la diferencia entre Razgatlioglu y Bautista fue de tan solo 32 milésimas, pero, aunque la máquina azul de Yamaha fue la primera en pasar por la línea de meta, la victoria se la terminó llevando la máquina italiana de Ducati debido a que Toprak fue sancionado por exceder los límites de la pista.

Al finalizar la carrera, el público y los expertos quedaban con la sensación de haber disfrutado de una de las mejores carreras de la temporada 2023 y el fin de semana más épico de los últimos tiempos, agradeciendo a los protagonistas por dar todo de ellos hasta el final, quienes también manifestaron sus sensaciones, iniciando por Álvaro Bautista del Ducati Aruba.it Racing quien declaró:

…Toprak siempre está ahí. Es increíble tener un rival como él porque te mantiene concentrado toda la temporada. No puedes relajarte en ningún momento. Le he felicitado porque lo ha hecho increíble y le he dado las gracias por todo el espectáculo que hemos dado».

…Tenemos que mejorar, por eso me voy a BMW: para mejorar y luchar de nuevo con Álvaro y quizá Jonny. Aún soy joven. Este año he aprendido a luchar contra un piloto fuerte y una moto rápida. Espero que el año que viene mejoremos la moto. Tendré más potencia. Creo que habrá muchas victorias. Sólo necesito seguir mi estilo, es muy importante para mí”.

Es importante mencionar la lucha de Jonathan Rea en la última cita mundialista, que al final se convirtió en una pesadilla debido a una caída sufrida en la vuelta 5 en la curva dos, donde el tren delantero de la Kawa ZX-10RR lo abandonó dejándolo fuera de la pelea. El hexacampeón del team KRT también compartió unas breves palabras:

…No es el final que merecíamos. Quería terminar de la forma correcta. Tres vueltas después de caerme, he visto que Guim me hacía señas en el muro, ¡pero no sabía si tenía que entrar o seguir! Me imaginaba acabar con un podio, habría sido más bonito, pero entonces no habría tenido el momento en el pitlane con todo el equipo (refiriéndose a su despedida)».