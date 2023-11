Alonso no suma y Pedro es campeón de Moto2

Un nuevo fin de semana de carreras se cumplió este fin de semana y allí pudimos ver en acción a los pilotos del Mundial de Motociclismo. Esta vez Alonso no suma, pero en Malasia, Pedro Acosta se corona campeón de Moto2.

El fin de semana se tornó complicado para David Alonso, que sufrió mucho a causa de una caída en la Q1, el día sábado, teniendo que ser atendido por personal médico en la pista y luego llevado al centro médico para contar con el visto bueno del personal.

Ha sido un día duro. En el último entrenamiento libre estaba rodando cómodo con los neumáticos usados, pero cuando he puesto los nuevos no he podido completar una buena vuelta para meterme en la Q2. En el cronometrado, solo tenía una oportunidad para lograr mi tiempo con neumáticos nuevos, pero he sufrido una caída en la tercera curva. Pese a ello, estamos listos para la carrera de mañana e intentaremos remontar poco a poco. Palabras de Alonso después de la caída en la Q1.