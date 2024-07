Alonso listo para Silverstone

Desde España llegan noticias sobre el reinicio del campeonato donde se notifica que Alonso está listo para Silverstone. Sabemos que ese Gran Premio va a ser memorable, pues se celebrarán allí los 75 años del Campeonato Mundial de Velocidad. Los dejamos con la nota del CFMoto Aspar Team

Alonso regresa a Silverstone, el escenario de su primera victoria

Se acabaron las vacaciones de verano. El Mundial de Moto3 está de vuelta este fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña. La categoría pequeña viaja a Silverstone para disputar la décima cita del año y dar así comienzo a la segunda mitad de la temporada. La primera ha tenido un claro dominador: el piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team David Alonso. El joven colombiano ha ganado seis de las nueve carreras disputadas hasta el momento y lidera el Mundial con una cómoda ventaja de 58 puntos sobre su inmediato perseguidor, el valenciano Iván Ortolá. Ahora, Alonso llega a Silverstone, el circuito en el que se coronó la pasada temporada al conseguir su primer triunfo en Moto3. El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team brilló en el trazado británico y protagonizó una increíble remontada desde la última posición de parrilla hasta la victoria. Con este triunfo, se convirtió en el primer piloto colombiano de la historia en ganar una carrera en el Mundial. Desde entonces, ha sumado nueve triunfos más, y este fin de semana luchará por volver a ganar en Silverstone y repetir así en lo más alto del podio, algo que ya consiguió en Barcelona, donde ganó en 2023 y también esta temporada.

El año pasado Alonso ganó por primera vez en el Mundial en la pista de Silverstone

Su compañero de equipo Joel Esteban se enfrenta, de nuevo, a un circuito que no conoce, pero llega con mucha motivación y confianza. En su año de debut en Moto3, el piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team ha completado una primera mitad de temporada muy competitiva. El catalán ha tenido una gran adaptación a la categoría y ha peleado regularmente por estar en la zona de puntos. En la segunda parte del año, Esteban se marca el objetivo de dar un paso al frente que le permita luchar de forma constante en el grupo de delante. En Silverstone, el piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team trabajará para ser competitivo desde el inicio, ser capaz de rodar rápido en solitario y completar un fin de semana limpio que le permita conseguir un buen resultado en carrera.

David Alonso: «Tengo muy buenos recuerdos de Silverstone, porque ahí gané mi primera carrera en el Mundial. Será un fin de semana en el que tendremos que ir poco a poco para retomar las sensaciones y el ritmo de la competición después de un parón de tres semanas. Silverstone es uno de los circuitos más largos, se dan pocas vueltas y es importante que las vueltas que demos sean de calidad».

De nuevo listo para Silverstone el piloto que representa a Colombia en Moto3

Joel Esteban: «Tengo muchas ganas de que llegue el Gran Premio de Gran Bretaña. Silverstone es un circuito que, al verlo por la tele, siempre me ha gustado mucho. Es otro trazado nuevo para mí, pero este año ya he ido rápido en circuitos que no conocía. Habrá que trabajar muchos desde el principio e intentaré rodar en solitario para tener un buen ritmo en carrera. En el parón he entrenado mucho, tanto sobre la moto como físicamente. Afronto la segunda parte de la temporada con muchas ganas, confío en seguir por el buen camino y conseguir buenos resultados».