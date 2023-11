El piloto que corre con su nacionalidad colombiana, David Alonso, tiene en mente estar en el top para el cierre de temporada. Hoy comienza la cita en Valencia donde se definen el dos y tres en la categoría chica, por ello Alonso está con la mira en los tres primeros.

Luego de ser el debutante del año en Tailandia, David Alonso no ha quedado satisfecho y sigue con el objetivo de estar entre los tres primeros de la general. Un trabajo que la ha costado pues no siempre ha largado desde los primeros puestos, ha tenido uno que otro percance en las carreras y hace poco quedó fuera de competencia. Pero esas no son penas, pues logró recuperar con creces la falta de puntos reciente, volviendo al podio en Qatar.

En Valencia intentaré disfrutar de cada minuto en pista para cerrar la temporada de la mejor forma posible. Todavía puedo terminar segundo en la general, pero también fuera del top 3. Seguiremos empujando para dar una alegría a la afición. David Alonso

Alonso con la mira en los tres primeros

Hoy todos hacen cuentas, los de MotoGP para saber el nombre del campeón 2023 y en Moto3 para saber quién será el segundo y tercero en la final del 2023.

Lo que sí es cierto es que la presión debe estar al tope y por ello tendremos que esperar un poco para ver cómo transcurre el fin de semana en la pista valenciana, donde seguramente tendremos un gran espectáculo.

Esperemos que no tengamos que ver nuevamente ese juego poco limpio, que vimos en Qatar, pues va en detrimento de un deporte que es peligroso y con esas maniobras se vuelve peor.

Les dejamos este video con la moto del anterior piloto del equipo Aspar de Moto3