Pirelli P Zero lo nuevo para Ferrari Classic

El nuevo neumático P Zero enriquece la oferta de Pirelli para el Ferrari Classic reforzando una relación entre dos grandes de Italia que se remonta a más de 70 años

Pirelli y Ferrari continúan su relación de más de 70 años, con el objetivo compartido de mantener los clásicos atemporales en la carretera con seguridad y eficiencia. Un nuevo Sistema P Zero Corsa, dedicado al Ferrari Enzo, se une a la gama Pirelli Collezione, la línea de neumáticos que equipa tanto a los modelos «oldtimer» como a los «youngtimer» más icónicos. Los neumáticos para el «Enzo» enriquecen el catálogo de Pirelli para Ferrari Classic, añadiendo dos nuevos neumáticos P Zero a los dos ya disponibles para el Ferrari F40 y F50: otros dos super coches históricos de Maranello.

Sistema P Zero Corsa para el Ferrari Enzo

Para el Ferrari Enzo, el deportivo extremo que data de 2002, Pirelli ha creado un nuevo Sistema P Zero Corsa en medidas 245/35 R19 para la parte delantera y 345/35 R19 para la parte trasera. Como todos los neumáticos de la gama Collezione, este producto tiene una apariencia idéntica al original pero está fabricado con materiales y tecnologías modernas. Diseñado a principios de la década de 2000 para ser el más deportivo de la gama de carretera, tiene una estructura específica que le confiere la máxima estabilidad a altas velocidades y en las curvas, lo que permite utilizarlo también en pista. Los dos diseños diferentes de la banda de rodadura, direccional para la parte delantera y asimétrica para la trasera, reducen también el fenómeno del aquaplaning. El nuevo neumático ha sido probado con pilotos de pruebas de Ferrari, que han redescubierto el mismo carácter deportivo de entonces, combinado ahora con una mayor seguridad y fiabilidad gracias al uso de los compuestos más actuales.

También están disponibles los neumáticos P Zero Corsa System de la gama Collezione, en medida 245/35 R18 para la parte delantera y 335/30 R18 en la parte trasera para el Ferrari F50, descrito en su momento como el coche de carretera más parecido a un Fórmula 1 que Maranello había construido nunca.

Ferrari F40

El antepasado del F50 y del Enzo fue el Ferrari F40, el primer coche producido en serie que utilizó Pirelli P Zero como equipamiento original en 1987. Desarrollado específicamente para el coche, este neumático trajo algunas innovaciones importantes: un tamaño de llanta de 17 pulgadas, sin precedentes para un coche de carretera, diferentes tamaños en la parte delantera y trasera y tecnología dedicada a un coche con una velocidad máxima de más de 300kph. Ahora, una versión del P Zero dedicada al F40 está disponible en la gama Pirelli Collezione en tamaño 245/40 R17 para la parte delantera y 335/35 R17 en la parte trasera. Entre las principales innovaciones de esta versión está la inscripción en el lateral del neumático, que recuerda el guión original.

Pirelli Zero

Desde el Ferrari F40 hasta los superdeportivos de última generación, la gama P Zero ha sido una constante. Cuenta una historia de innovación y tecnología que está ligada a los coches más prestigiosos y extremos de las últimas cuatro décadas y al automovilismo, empezando por la Fórmula 1: un laboratorio de transferencia de tecnología al aire libre de la pista a la carretera. Con el tiempo, la gama ha evolucionado de acuerdo con las necesidades del mercado automovilístico, cada vez más interesado en el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad: incluyendo ahora la movilidad eléctrica. El marcado Elect de Pirelli, que denota neumáticos fabricados específicamente para coches electrificados, hizo su debut en un P Zero en 2019.

La familia se ha renovado recientemente con tres nuevos modelos presentados en el Festival de Velocidad de Goodwood 2023: el P Zero E, el P Zero R y el P Zero Trofeo RS. Todos estos neumáticos se han desarrollado con el enfoque «Eco-Safety Design» de Pirelli: una metodología que utiliza materiales innovadores, así como herramientas que incluyen la virtualización, derivadas de la experiencia de la empresa en el automovilismo.