Este pequeño y divertido vehículo, se dejó ver en sociedad en la edición número 80 del EICMA y allí pudimos dedicarle unos minutos al simpático cuadriciclo. Hablamos del Fiat Topolino Eléctrico.

El pequeño viene en dos versiones una llamada simplemente Topolino, que es cerrado, es decir con puertas y ventanas, y otra más divertida que es el Topolino Dolcevita, esta es abierta y parece más pensada para un uso en playa que en ciudad.

Como dato curioso, ambas versiones solo están disponibles en un toco cromático, el Verde Vita.

Fieles a lo que Fiat quiere llevar al mundo del futuro, han creado este Topolino, que no solo reduce la contaminación acústica en las grandes ciudades. Valga la pena mencionar que en tan solo unos meses con la campaña «Be the First» (Sé el primero) hubo más de 10 mil interesados en adquirir este pequeño vehículo. Pero no solo es interés, muchas de estas intenciones han pasado a ser compras y pedidos en la web de la marca italiana.

Características del Topolino Eléctrico

Como todo cuadriciclo, no busca romper los récords de velocidad y marca como tope en el velocímetro 45 km/h. Lo que ayuda a viajar sin estrés y con total seguridad, según argumenta la marca.

La batería es de 5.4 kWh, con la que el usuario podrá tener una autonomía de 75 kilómetros, más que suficiente para moverse en la rutina cotidiana de las grandes urbes, es decir de casa al trabajo y viceversa.

Datos curiosos

La capacidad de carga del Fiat Topolino eléctrico es de 63 litros, como dato curioso su interior tiene las sillas desalineadas, lo que da apariencia de mucho espacio interior.

Las ventanas en la versión cerrada, nos recuerdan al R4, pues abren tan solo la mitad, pero no desplazándose sobre el eje horizontal, estas se pliegan por la mitad. Una puerta abre en un sentido y la otra lo hace de forma contraria.

Se espera que a inicios del 2024 se comiencen a entregar las primeras unidades.