Novedades: Yamaha MT-125. Oscuridad es el siguiente nivel

Nuevamente tenemos noticias de Yamaha, que esta vez ha presentado la nueva MT-125 bajo el eslogan de Darkness is the next level. Recordemos que la primera MT llegó en el 2013 y con ella se abrió un nuevo rumbo en la marca de los tres diapasones.

Ya son más de 250.000 unidades vendidas, solo en Europa, que van desde los 125cc hasta los 1000cc, en un segmento bautizado como Hyper Naked, que tienen motos para todo tipo de conductores, desde los que apenas comienzan en las dos ruedas hasta los más experimentados, pero con el sello distintivo de la familia MT.

Según dice el boletín oficial, la nueva MT 125 está dotada de un nuevo motor cuya principal característica es el sistema de válvulas de distribución variable (VVA), derivado de la YZF-R125, que garantiza altos niveles de rendimiento y un par elevado a velocidades más bajas.

El VVA es un sistema que incluye dos levas de admisión, cada una en su propio balancín. La leva de bajo régimen alcanza hasta 7400 rpm y su perfil y su distribución están diseñados para proporcionar un par amplio y suave con el fin de obtener un alto rendimiento a regímenes del motor bajos y medios. Por encima de 7400 rpm, un solenoide compacto cambia el motor de la leva de bajo régimen a la leva de alto régimen. A su vez, el perfil más alto y la nueva distribución de las válvulas proporcionan un generoso rendimiento a altas revoluciones que permite aumentar desde 7400 rpm hasta la potencia máxima de 10 000 rpm, 1000 rpm más que el diseño anterior.

Además de contar con un límite superior de rpm, el nuevo motor VVA también tiene nuevas marchas para una aceleración increíble y, gracias a sus mecanismos internos de alta tecnología, el nuevo motor es más suave y económico.

Se suman a estas características el embrague asistido antirebote, lo que brinda comodidad al piloto en cuanto al impacto físico en especial en la ciudad donde se debe detener y arrancar constantemente. También es una ventaja pues permite bajar los cambios con rapidez y suavidad, muy importante cuando el piso o la superficie sobre la que se rueda está mojada o lisa.

El tanque tiene una capacidad para 10 litros, pero su tamaño es menor y el colín de la moto es más corto, a ello se suman nuevas luces que en conjunto nos llevan a ver una silueta más compacta. El sillín es de una sola pieza y está pensado para una conducción más vertical, los posapiés están más adelante y el manillar más elevado, ayudando a centrar la masa del piloto, mejorar la comodidad y agilidad.

La llanta trasera ahora es más ancha con 140 mm, así proporciona mayor tracción al tomar curvas, acelerar o frenar.

Las horquillas delanteras invertidas de alto rendimiento con 41 mm y suspensión trasera con un monoamortiguador que ofrece comodidad durante la ruta.

Con una distancia entre ejes de 1325 mm, 30 mm menos que el modelo anterior, así como una geometría de dirección mejorada, el nuevo chasis Deltabox y el basculante de aluminio mejoran la centralización de masas de la motocicleta para que la conducción sea más deportiva, ágil y emocionante. El nuevo diseño del chasis logra un equilibrio ideal de rigidez vertical, torsional y horizontal para proporcionar una maniobrabilidad excelente. Además, cuenta con un punto de pivote más ancho que se adapta al nuevo basculante de altas prestaciones.

El basculante ligero, fabricado en aluminio y con ribetes de refuerzo especiales en el interior que ajusta la rigidez con precisión, se ha diseñado para dar cabida al neumático trasero más ancho de 140 mm de sección que transmite de forma eficaz la alta potencia del nuevo motor a la superficie de la carretera.

Pinza radial y el freno de disco de 292 mm de diámetro. El diseño radial, que normalmente se asocia con modelos de mayor capacidad, reduce la flexión de la pinza para proporcionar un control preciso al alcance de los dedos a velocidades más bajas, además de una increíble potencia de frenado a velocidades más altas.

Por ahora dicen que estará disponible en tiendas a partir de diciembre de este año, pero no sabemos si ese dato incluye Colombia, recordemos que aún hay una feria pendiente en el calendario de nuestro país (MotoGO), y allí podríamos tener noticias sobre esta nueva MT 125.

El tablero cuenta con una pantalla LCD en negativo con un cuentakilómetros digital en el centro, un tacómetro con gráfico de barras, dos contadores parciales de distancia, un contador parcial de reserva de combustible y un reloj, así como indicadores del consumo de combustible actual y medio, la velocidad media y una pantalla de bienvenida. Gracias a las luces de posición dobles sesgadas, la nueva MT-125 tiene una presencia intimidante y feroz que reafirma su posición como la naked 125 más dinámica. Bajo las luces de posición dobles hay un faro LED compacto con un haz potente que da a la MT-125 un aspecto llamativo y atrevido que resalta la pureza de MT que la caracteriza.

