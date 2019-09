Viajes: Ewan McGregor y Charlie Boorman rodarán por el continente americano en una HD LiveWire

Los viajeros Ewan McGregor y Charlie Boorman montarán de nuevo en sus motos para hacer una travesía que esta vez los traerá al continente americano y para hacerlo han elegido la Harley Davidson LiveWire, es decir la moto eléctrica de la marca estadounidense.

Ese es todo un reto pues la moto eléctrica no ha sido lanzada al mercado y se enfrentará a un reto de 20.000 kilómetros, si bien este par de aventureros viajan con todo un grupo logístico que los acompaña a lo largo de sus aventuras, el reto sigue siendo muy interesante.

La nueva serie que saldrá de esta aventura llevará el nombre de Long Way Up, recordemos que en el 2004 hicieron Long Way Round y en el 2007 Long Way Donw. La primera los llevó a recorrer de Londres a Nueva York a través de Europa Occidental y de allí salió un libro. La segunda travesía nos llevó a conocer con ellos buena parte del continente africano, partiendo desde Escocia y concluyendo la travesía en Ciudad del Cabo.

Para los que aún no ubican a Ewan McGregor, se trata de un actor británico que entre muchas películas ha aparecido en la Guerra de las Galaxias encarnando a Obi-Wan Kenobi, también fue uno de los protagonistas de Trainspotting, entre muchas otras. Su compañero de aventuras también es actor y escritor.

Por ahora se sabe que los dos motociclistas y su equipo, se encuentran en Chile, justamente en la Patagonia, donde están comenzando con la producción de su documental y de su travesía, seguro pronto pasarán por Colombia.