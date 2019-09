Sigue el viaje de nuestro Director por el Sur del Continente

Desde el mes de noviembre del 2018 Juan Carlos Posada (Nuestro Director), partió por tercera vez rumbo al Sur del continente americano. A lo largo de estos meses han sido muchas las experiencias que ha podido disfrutar sobre su Himalayan. Por ello hoy queremos compartir con ustedes algunos de esos momentos que han sido captados por su lente y que seguro terminarán por antojarnos más de tomar la moto y descubrir las bellezas de estas tierras.

Si aún no lo siguen, pueden hacerlo en Instagram como @juandemotos o en Facebook como @PasaporteAlSur

Es fácil entender porque todo el que recorre la Carretera Austral Chilena se enamora de estas tierras. Aquí en el puente General Carrera.

Quien haya estado en la Patagonia Norte en verano seguramente conoce el tábano, una “súper” mosca tamaño familiar que logra desesperar a cualquiera y que siempre aparece en cada lugar donde uno se detiene. Debo decir que la Amazonía ecuatoriana me deja una gran sensación. Gente buena y que se ha preocupado por cuidar su tierra.