Te gusta el chisme, aprende a respetar

Navegando por la red nos topamos con algo que no es nada novedoso, por el tema de el chisme, el morbo y la curiosidad que nos mueve a la hora de toparnos con un accidente de tránsito. Lo curioso no es la conducta de los demás conductores o peatones, lo novedoso es lo que está haciendo un policía alemán que se ha dedicado a educar a los conductores que paran en plena vía para captar con sus dispositivos móviles el “mejor ángulo” del hecho.

Esta conducta bautizada como el “efecto mirón” hace que cada uno quiera inmortalizar el momento por curiosidad pero, en la mayoría de los casos, las imágenes terminan circulando por las redes sociales, sin importar el respeto por la víctima o cómo afecta esto a sus allegados.

En Colombia somos expertos en el tema, una cosa es tomar la foto de un accidente para tener la prueba de alguien que golpea y huye, o de un atraco, pero es muy diferente cuando lo que se busca es popularidad por una tragedia ajena.

Es cierto que en estas latitudes contar con alguien como el policía Stefan Pfeiffer, es casi imposible, podemos ir tomando conciencia cada uno sobre este fenómeno que en la mayoría de los casos genera más lentitud en la movilidad que el mismo accidente y además retrasa la llegada de los vehículos de asistencia. Si tú fueras quien está tendido en el piso, esperando la ayuda, te gustaría ser fotografiado por otros, ponte en los zapatos del otro antes de actuar.

En el video observamos como Pfeiffer le dice a los conductores, que si quieren ver el cuerpo del fallecido, los “invita” a bajar de sus autos para darles una pequeña charla de moralidad y al mismo tiempo les impone una multa, que seguro les hará actuar de forma diferente en una futura situación similar.

‘Do you want to see dead people? Come with me.’

This German police officer is being called a hero for shaming drivers who filmed the scene of a fatal Autobahn crash. pic.twitter.com/CNvM7TIPM5

26 de mayo de 2019