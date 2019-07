WSBK: Unos suman y otros restan en Laguna Seca

Dos fechas del Mundial de Superbike se cumplieron desde nuestro último informe, hoy hablaremos de los resultados de la cita en Laguna Seca, que fue la despedida del primer semestre y la bienvenida a la temporada veraniega.

Esta vez se esperaba un repunte por parte de Álvaro Bautista, a quien la suerte parece haberle pasado factura por los buenos resultados al inicio de la temporada. Se sabía que Laguna Seca no sería fácil para el piloto de Ducati, pues la presión ya era más que notoria en el box del #19 y ahora luego de un fin de semana sin puntos, las cosas serán muy intensas en esta vacaciones para Bautista, quien deberá encontrar lo que está fallando, para volver al nivel con que inició su debut en el WSBK.

La carrera del día sábado dejó con un sabor amargo a los seguidores de Bautista, que lo vieron rodar por el asfalto lejos de los puntos. Una caída lo alejó de la punta, llevándolo a cruzar por la línea de meta en el puesto 17, el último. En el podio estuvieron presentes Rea en lo más alto, Davies en segundo lugar y Toprak en el tercero.

La Superpole Race no fue para nada la esperada para el piloto español, quien nuevamente perdía el control de la moto y pronto se iba al suelo, luego de un toque con Toprak, así se esfumaron los sueños del #19 por sumar algo de puntos, pero la cuestión no quedó así, la caída le pasó cuenta de cobro a Bautista que durante los primeros instantes de la segunda manga, no pudo controlar el dolor en su hombro y debió retirarse, dejando abiertas las posibilidades de victoria a Jonathan Rea quien sin dudarlo aprovechó y volvió a sumar, aumentando poco a poco su diferencia en puntos con el antes #1 de la general. Así el podio fue liderado por Rea, seguido por Davies y Tom Sykes.

La segunda manga fue ideal para Chaz Davies, quien se quedó con el primer puesto y compartió el podio con Rea, quien ante la retirada de Bautista por los dolores en su hombro, producto de la caída en la superpole race, se quedaba más tranquilo en el segundo lugar, mientras que esta vez el tercer puesto era para Toprak, quien sigue estando muy fuerte y cada vez muestra más confianza en la categoría de Superbike.

Ahora Jonathan suma 433 puntos, mientras Bautista sigue siendo segundo con 352 y Alex Lowes es tercero con 220. El argentino Leandro Mercado está en el puesto 15 de la general con 48 puntos.

La próxima fecha del mundial será del 6 al 8 de septiembre en Portugal, otro circuito nuevo para Álvaro Bautista.

Luego de este fin de semana, los pilotos del Mundial de Superbike tendrán unas merecidas vacaciones, veremos cómo llegarán en septiembre para la cita en Portugal.