MotoGP: Quartararo le pone picante al GP británico

Comenzó el #BritishGP con una rueda de prensa que le movió el piso a más de uno, con la sinceridad de Lorenzo que ya está de vuelta en el Paddock, sumado a las declaraciones de Márquez que ponen a más de uno a cuestionar el ambiente en el box de Honda. Pero algunos que no llegaron a la cita con la prensa también han sido parte de los ingredientes que le han puesto máxima revolución a este Gran Premio que apenas está comienza.

“El Diablo” parece no tener rivales en Gran Bretaña, pero aún queda mucha tela por cortar.

La rueda de prensa estuvo muy nutrida, 7 pilotos fueron los invitados al encuentro con los medios. Jorge Lorenzo fue el protagonista y allí se le cuestionó sobre los rumores que circularon durante su ausencia. El piloto español fue muy franco y dijo que en algún momento llegó a cuestionarse sobre su carrera y su futuro en MotoGP, por fortuna a medida que pasó el tiempo y se fue dando la recuperación, Lorenzo descartó su paso a Ducati y confirmó que seguirá adelante con su contrato con la marca del ala dorada. A Rossi y Crutchlow se les preguntó sobre el cambio de ruta que tendrá Zarco, al anunciar su retiro de KTM y su futuro incierto; sobre ese tema particular ambos pilotos se solidarizaron con el francés, pues los dos vivieron momentos similares cuando un cambio de equipo no fue la mejor solución y debieron replantearse un cambio. Por ahora Johann aspira a no salir del paddock mundialista y quizás seguir allí como piloto de pruebas de algún equipo, pero nada es seguro hasta hoy.

Rossi recupera su crono en la FP2 y queda en el puesto #4

El viernes prendieron motores las máquinas del mundial y allí en la categoría reina brilló nuevamente Fabio Quartararo, quien desde la FP1 marcó el mejor crono y continuó, para quedarse con el mejor tiempo del día. Pero no solo el novato le dio un suspiro a Yamaha, pues sus 4 motos quedaron en los 7 mejores tiempos de la mañana. En la FP2, las cosas se complicaron un poco al final de la salida a pista para Quartararo y Rossi, quienes eran penalizados con la cancelación de sus vueltas rápidas, por exceder los límites de pista. Así era Márquez quien se quedaba con el mejor tiempo pero tras la verificación de los hechos, ambos pilotos de la marca de los diapasones recuperaron el tiempo y el galo subió al primer lugar de la combinada, mientras que Rossi pasaba del 17 al cuarto. Así pues comenzó la fiesta de la velocidad con muy buenas sensaciones para los pilotos de Yamaha, que vuelven a quedar en los 7 más veloces del primer día.

En Moto2, es Jorge Navarro el que lidera los tiempos, mientras que en la categoría chica es Albert Arenas el que domina la tabla de cronos.

El piloto británico, Cal Crutchlow queda en el puesto 5 luego de las prácticas libres de este viernes, seguro el piloto del LCR Honda será uno de los protagonistas del fin de semana en tierras de su majestad.