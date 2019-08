Eventos: Así fue la primera fase del BMW GS Trophy Latinoamérica

Este martes 6 de agosto comenzó la acción con la bienvenida a los participantes del BMW GS Trophy, que se dieron cita en la ciudad de Rionegro, Antioquia, para la primera fecha de selección de los que representarán a esta parte del continente en el evento de Nueva Zelanda el año próximo.

Llenos de energía comenzaron los Jueces del evento: Aquí tenemos a Mauricio Gallo de Ruta 40 Medellín

La competencia se dividió en dos etapas, la primera fase fue en la pista Riverside de Llanogrande en Antioquia y luego de un largo día de pruebas, los participantes pasaron la noche en el camping, para continuar con su recorrido, rumbo a Bogotá para luego volver a la competencia el sábado 10 en un trazado que se ha preparado en algún lugar de la capital colombiana.

24 hombres y 6 mujeres son parte de esta aventura, que premia el trabajo en equipo y la pericia de los conductores sobre sus monturas. Los que actualmente luchan por los cupos para la cita mundial en NZ, han sido los mejores de sus respectivos países y ahora deberán defender sus títulos para viajar el año entrante y ser nuestros representantes en el mundial.

Inicialmente se hizo un recorrido a pie por el trazado

Durante la cita del miércoles festivo, los participantes debieron completar una serie de pruebas, algunas en solitario y otras en equipo, para lograr los puntajes que los pondrán entre los finalistas.

Los dejamos con las imágenes del paso de pista, un trazado que exigió mucho en materia de equilibrio y coordinación sobre la moto, además de paciencia. El piloto que menos veces apoyara sus pies en la tierra era el mejor, además debían terminar la prueba tomando la bandera y colocándola en un punto determinado, sin apoyar los pies.

Esperamos que disfruten de esta galería y del video.

Mientras unos estaban en la pista, otros se dirigieron a las zonas donde estaban las demás actividades. Cada participante tenía la bandera de su país en la moto, aquí vemos una de la delegación peruana. Las motos con la M, correspondían a los Marshal Las motos con el número rosa, eran de las 6 mujeres participantes. No todo fue dicha durante el paso de pista. Una y otra vez los participantes debían levantar sus motos del piso, las condiciones del trazado y el hecho de no poder poner los pies en el piso, les complicaba la vida y perdían el equilibrio En esta prueba, fuera de la pista, se evaluaba el trabajo en equipo. El equilibrio es parte fundamental de estas justas. Los pilotos que estaban pendientes de su paso a pista, no podían ver cómo estaban rodando sus compañeros, debían esperar lejos de la zona de competencias Las mujeres también nos permitieron disfrutar con sus habilidades sobre la BMW.

Agradecemos a BMW Motorrad Colombia por la invitación

Los dejamos con la acción del día miércoles 7 de agosto