Pacheco y Robledo terminan la primera etapa del Dakar 2020

En horas de la noche del sábado en Colombia y de la mañana dominical en Arabia Saudita, comenzó la primera especial del Dakar 2020, allí tres de los nuestros hicieron su debut, para recorrer los kilómetros entre Jeddah y Al Wjah, con un enlace de 433 km y una especial de 319km.

Comenzamos por las motos, donde Giordano Pacheco, el colombiano radicado en Chile, terminó en el puesto 32 de la clase G2.1 Superproducción, liderada por Skyler Howes. Por su parte Nicolás Robledo cruzó la meta del primer día, con su cuatri, en el puesto 4 de su categoría, con un tiempo de 6 horas 9 minutos y 45 segundos.

Toby Price se quedó con la victoria de apertura en Motos, Ignacio Casale lo hizo en cuatris y Emanuel Gyenes en la categoría Original by Motul.

Entre tanto Antonio Marmolejo, no ha terminado aún la primera especial del Dakar 2020 y sigue detenido en el camino con su compañero español, Eduardo Blanco. Esperamos que ambos puedan cruzar la meta a tiempo para continuar con la carrera, con su Can Am #437.

Para los amantes de las estadísticas les contamos que 144 motos contaron con el visto bueno para la partida, 23 cuatris, 83 autos, 46 SSV y 46 camiones.

Toby comienza validando su título del 2019, con la victoria en la primera especial.