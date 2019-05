Pablo Echeverry sigue adelante en la ruta de sus sueños

Este 26 de mayo concluyó la segunda fecha del campeonato de España de Superbike, donde el colombiano Pablo Echeverry corrió nuevamente de la mano del Fifty Motorsport Kawasaki, en la categoría Open 600 mejorando su resultado, a pesar de haber sido su primera vez en el trazado de Montmeló.

Las cosas no comenzaron bien para el piloto colombiano, la meteorología no fue muy amigable con los pilotos del ESBK. El jueves fue la primera salida a pista y allí fueron pocos los kilómetros en pavimento seco que se pudieron hacer, el día viernes llovió y Echeverry sufrió una caída, que por fortuna no fue nada grave, por lo que los mecánicos debieron trabajar un poco más sobre la moto del #4. Tras las prácticas libres, llegó la hora de clasificar y los cronos lo ubicaron en el puesto número 10, pero por fortuna una buena remontada llevó a Pablo a disputar un lugar en la terna del podio, lo que no se pudo concretar, pero aún así el piloto ADT Motowear cruzó por la meta en cuarto lugar en la categoría Open, lo que sumado a su actuación en Jerez, hace algunas semanas, lo ubica hoy en el tercer puesto de la general, donde el número uno es Aleksei Ivanov y segundo Alessandro Zetti.

Al final del domingo, Pablo agradeció a todos los que lo llevaron a este resultado y a los que lo apoyan desde Colombia, para poder seguir en la ruta de su sueño por llegar al mundial de velocidad.

Desde estas líneas queremos mandar nuestro mensaje de apoyo total a Pablo, sabemos que no es fácil enfrentar un nuevo comienzo, pero el deseo de llegar más allá que otros es la motivación que lo puede hacer posible.

La próxima cita del Campeonato de España Cetelem de Superbike, será el 29 y 30 de junio en el circuito Ricardo Tormo, en Valencia.

Recuerden que si desean apoyar a este joven piloto con patrocinio, pueden hacerlo contactando a Salvatore Salamone en Colombia o a Pablo en sus redes sociales.

El piloto chileno, Maxi Scheib es quien lidera la categoría Superbike, aquí lo vemos en esta foto cortesía de Iván Terrón

En este mismo campeonato está presente Miximilian Scheib, piloto chileno que lidera la categoría Superbike, la máxima de esta copa. Si bien en esta segunda cita, Maxi no ganó, sí subió al podio en segundo lugar, lo que le valió para seguir como el número uno en la general.

Pablo destacó el trabajo de su equipo, durante el fin de semana, gracias a ellos pudo estar en la lucha por el podio. Con el resultado del fin de semana, el piloto ADT Motowear, Pablo Echeverry, es tercero en la general

Aquí Pablo nos hace un resumen del fin de semana en Catalunya