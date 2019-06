MotoGP: Petrucci gana en Mugello en una carrera que otros dejarán en el olvido

En Mugello ocurrió este fin de semana un hecho histórico para Danilo Petrucci, donde logró sumar su primera victoria en la categoría reina, algo que ha dejado al piloto de Ducati con una gran satisfacción por el cumplimiento de una de sus metas y por el hecho de lograrlo en casa y ante su público. Además de compartir la gloria con su “hermano” Andrea Dovizioso, quien lo acompañó desde el tercer lugar, luego de una final de infarto entre el #9 y Marc Márquez.

Desde los primeros momentos en pista, Petrux demostró que tenía con qué luchar por los primeros lugares en la grilla de partida, pero una victoria era algo que no se imaginaba ni él mismo, desde el inicio de la temporada Petrucci apenas comenzaba a rodar con la Ducati oficial y ya se especulaba que no estaba dando lo que la casa de Borgo Panigale quería para sus pilotos oficiales, un contrato por un año y la presión de los medios, no actuaban como aliciente para dar lo mejor de él como piloto. Pero fue justo en el trazado que para Ducati es su patio de juegos, donde Danilo mostró todo su potencial y hasta la última curva luchó por la victoria.

Cuando los semáforos se apagaron y comenzó la acción en Mugello, para la categoría reina, con Rossi partiendo desde el puesto 18, muchos le apostaron a Márquez para la victoria, Dovizioso, Miller o Quartararo, eran nombres que también estaban en la baraja, pero Petrux no era uno de ellos. Así cuando comenzaron a rugir los motores en Mugello, y a medida que pasaban las vueltas, cambiaban de líder y Márquez no podía marcar distancia con sus perseguidores, toda una baraja de posibilidades estaba abierta. Dovi pasaba del 9° en la grilla al tercer puesto en unos segundos, mientras que el mejor de Yamaha (Quartararo) hacía lo contrario pasando de 2° a 9°. Otro no lograba completar ni siquiera el primer giro, luego del warm up, Rabat debía partir desde pits y no llegaba a cruzar por la recta principal para ajustar un giro en Mugello y debía entrar de nuevo a boxes para poner fin anticipadamente a su participación en Italia, la causa un problema mecánico.

Con la Suzuki, Rins mostraba que es el mago de las remontadas partiendo desde el puesto 13 poco tardó en rodar en el puesto 7° y así fue “fácil” para él llegar a liderar por algunos momentos la carrera, pero al final era superado por las Ducati y pasaba la meta en 4° lugar, tras un trabajo espectacular en pista y marcar la vuelta rápida.

Antes de que ondeara la bandera ajedrezada, Márquez era superado por las Ducati en la vuelta #6 y no conformes con eso, Miller se sumaba a la acción y con ellos la Suzuki de Rins, dejando a Márquez en 5° lugar. Pero no habían parado las sorpresas en Mugello, donde a 9 giros del final era Petrux quien se quedaba con la punta, seguido de cerca por Márquez quien defendía su puesto de las Ducati de Miller y Dovi. Un giro más y el australiano perdía el control de su moto y quedaba fuera de combate, mientras Dovi volvía a lo suyo. Así a pocas vueltas del final los tres pilotos se enfrascaban en un duelo al límite.

Mal fin de semana para el Pramac, con sus dos pilotos fuera de carrera. Aquí Bagnaia cuando veía como se incendiaba su Ducati.

Así el top 5 era para: Petrux, Márquez, Dovi, Rins y Nakagami. La mejor Yamaha era la de Viñales que cruzaba la meta en 6° lugar y Pirro se sumaba a la buena actuación de las Ducati en el 7° puesto.

En los puestos de atrás estaban dos ex compañeros, Lorenzo y Rossi, ambos tratando de exprimir a fondo sus motos, pero sin los resultados esperados. Rossi cometía un error que lo llevaba a quedar de último y luego sufría una caída que lo dejaba fuera de “combate” en un fin de semana catastrófico para el 46 y para Yamaha, que parece no estar en su mejor momento, mientras que Lorenzo llevaba su Honda al puesto 13.

Rins hizo una remontada de esas que dejan a más de uno con la boca abierta, poco le faltó para el podio.

Lo mejor del fin de semana fue ver la emoción de Petrux, quien poco se abre ante la prensa, diciendo que dedicaba su primera victoria a su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, quien durante el invierno acogió a Danilo en su casa, para darle los tips de manejo de la Ducati oficial, como si fuera un hermano. Sumado a estas palabras, Petrucci dijo que se disculpaba con Dovi por haberle quitado la posibilidad de ganar en Mugello, pues sabía que de esta forma le quitaba puntos importante para el campeonato, pero que ese había sido su momento y no podía dejarlo pasar. Ahora estaría enfocado en llevar a su equipo y a su compañero a luchar por el título del mundial.

Recordemos que Petrucci ha estado a punto de irse de MotoGP, ante la falta de una victoria, el piloto italiano estaba por rendirse, pero ya su nombre está escrito en la exclusiva lista de los ganadores de la máxima velocidad.

El duelo de MotoGP se decidió en los últimos metros y Petrucci, fue el vencedor.

Al final del domingo en Italia, Márquez sigue liderando la general con 115 puntos, Dovi es segundo con 103, Rins 3° con 88, 4° Petrucci con 82 y Rossi pasa al quinto con 72.

En la categoría intermedia el vencedor fue Alex Márquez, quien compartió honores con Luca Marini (poleman) y Thomas Luthi. Baldassarri sigue en el primer puesto de la general con 88 puntos, Márquez es segundo con 86 y Luthi tercero con 84.

Estos fueron los protagonistas en la categoría intermedia.

En Moto3, la pole fue para Tony Arbolino, a su lado partió el argentino Gabriel Rodrigo y completó la primera fila Lorenzo Dalla Porta. Al final Arbolino se quedó con la victoria, Dalla Porta fue segundo y Jaume Masia completó el podio. Gabriel no terminó la carrera, lamentablemente para el argentino la lucha terminó muy pronto. La general sigue en manos de Aron Canet con 83 puntos, seguido por Dalla Porta con 80 y Antonelli con 70.

En Moto3 Tony Arbolino logró, en Mugello, su primera victoria mundialista.

La próxima fecha será en Catalunya, el 16 de junio, donde esperamos ver la reivindicación de Rossi, pues allí el italiano ha sido muy fuerte, pero faltará ver si la Yamaha está lista para el reto. Por ahora Lorenzo viajó a Japón para buscar respuestas y soluciones al tema ergonómico que no se adapta a su forma de conducción y lo fatiga en exceso, así que tal vez el español se sume a la lucha en el trazado catalán.

Nakagami fue el mejor entre los pilotos independientes.

Los límites se llevaron al máximo, como en este sobrepaso entre Márquez y Dovi.

La pelea que dio Miller #43, también lo puso en las opciones por el podio, pero una caída lo dejó por fuera.

En esta toma un poco curiosa, vemos a los ex compañeros, Rossi y Lorenzo, quienes no han podido dar el 100% en lo que va del año.

En sandwich quedó Dovi, entre Petrux y Márquez.

Merecida victoria para Petrux, quien no podía con la emoción del triunfo.

Rivales en la pista, pero siempre hay tiempo para reconocer el buen trabajo del otro. Petrux y Marc se felicitan luego de la intensa carrera de Mugello.