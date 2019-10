MotoGP: 8 Títulos mundiales para Márquez

Este 6 de octubre Marc Márquez volvió a hacer de las suyas y se quedó con el título de campeón de MotoGP y la victoria en Buriram, luego de una carrera donde Fabio Quartararo fue el único que retó al español permaneciendo de líder en casi toda la válida, pero al final el #93 dio su estocada y se quedó con la victoria para subir a lo más alto del podio en la celebración de su octava corona mundialista.

Con ellos subió al podio Maverick Viñales, quien no estuvo cerca ni del segundo y mucho menos del primer puesto, pero logró mantenerse y quedar en la terna de los honores. El que no pasó un buen momento fue el australiano Jack Miller, quien luego de la vuelta de calentamiento, al ubicarse en la segunda línea listo para la partida vio con desgracia que su moto se apagaba y debía partir desde la línea de pits, algo que seguro no fue muy grato para él, pues presentaba un ritmo muy bueno durante los entrenos y la clasificación. Al final cruzó por la bandera a cuadros en el puesto 14, sumando dos puntos para su lista y para el Pramac.

Dovi, que era el rival más cercano a Márquez se quedó con el cuarto lugar, mientras que Rossi partía desde el 6° y terminaba 8°, por delante del “Doctor” estaban Joan Mir, Franco Morbidelli y Alex Rins que era 5°. El top 10 lo completaron Danilo Petrucci y Takaaki Nakagami.

Mientras Rossi padecía en la pista tailandesa, por conservar puestos, su hermano Luca Marini se quedaba con la victoria el mismo domingo. Con el #10 subieron al podio Brad Binder e Iker Lecuona. El líder de la general, Alex Márquez, terminó en el número 5, pero aún conserva una buena distancia con Augusto Fernández que es segundo (4° en Buriram) y Binder que es tercero en la clasificación por puntos. El representante tailandés Somkiat Chantra finalizó 9°.

Moto3 contó con la presencia de Albert Arenas en lo más alto del podio, un buen momento para el Gaviota Angel Nieto Team que celebró el triunfo del joven piloto tras un final épico, segundo quedó Lorenzo Dalla Porta y tercero Alfonso López, que se estrena en el podio. Con este resultado Dalla Porta aumenta su ventaja con Aron Canet, que tras un incidente con Darren Binder salió de la pista con dos compañeros más perdiendo la posibilidad de luchar por los puntos, así Dalla Porta vuelve a respirar tranquilo.

Ahora siguen los números definitivos para conocer los nombres de los campeones de Moto2 y Moto3, aún faltan 4 carreras más, Japón, Australia, Malasia y Valencia.

Ya son 8 títulos para Marc Márquez