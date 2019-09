MotoGP: Lo que les debíamos de Aragón

El 22 de septiembre, se cumplió una nueva cita del mundial de velocidad con la afición y fue en el trazado de Motorland Aragón, allí estuvieron nuestros amigos de 7 Picos Fotografía, para compartirnos los mejores momentos del fin de semana donde Márquez se impuso de nuevo y la lucha de las Yamaha no dio los frutos esperados, quedándose Ducati con el 2 y 3 del podio, mientras Viñales y Quartararo completaron el top 5.

En la rueda de prensa luego del Gran Premio, Márquez, Dovi y Miller, fueron los protagonistas en la categoría reina.

Pol y la KTM no pudieron tomar la partida en la cita española, una caída en las prácticas libres dejó a Espargaró por fuera de competencia, tras una fractura en una de sus manos. Mientras tanto su hermano Aleix cruzó por la bandera a cuadros en 7° puesto, superando a Rossi que terminó octavo. La otra Aprilia, es decir la de Andrea Iannone también fue muy rápida en esta fecha, quedando en el número 11. Así Márquez sigue en la primera posición de la general, seguido por Dovi y Rins, que fue noveno en esta ocasión. Mika Kalio en la KTM que era de Zarco, cruzó la meta en el puesto 17 y Franco Morbidelli no logró completar ni la primera vuelta luego de un contacto entre él y Rins, por lo que el piloto de Suzuki debió hacer la vuelta larga, como penalización.

Morbidelli no pudo completar la primera vuelta, lástima el ritmo del italiano había sido muy bueno durante el fin de semana.

En la categoría intermedia al podio fue para Brad Binder, Jorge Navarro y Álex Márquez, este último sigue, liderando la tabla de posiciones.

Brad Binder sumó una nueva victoria en Moto2, pero Alex Márquez sigue siendo el número uno en la general.

El primer puesto de Moto3 quedó en manos de Aron Canet, seguido por Ai Ogura y Dennis Foggia. Con este resultado Canet queda a solo dos puntos del actual número uno de la general, Lorenzo Dalla Porta, quien en la cita aragonesa terminó cruzando la línea de meta en el 11° lugar.

La cita que sigue en este calendario es la de Malasia, donde se encontrarán el 6 de octubre en el Chang International Circuit. Con esa son 5 fechas las que restan para el final de la presente temporada.

Los dejamos con las imágenes de Julio e Igor Cano de 7 Picos Fotografía

La Yamaha de Viñales estaba fuerte, pero lo fueron más las Ducati. Rossi no pudo contener a Aleix Espargaró y su Aprilia, terminando por detrás del español.

Miller se encargó de completar la terna, sumando así otra Ducati en el podio. Lorenzo no pudo contener a sus rivales en la pista y terminó de penúltimo. El tema entre la Honda y el #99 no parece estar yendo bien. Así comenzaba el Gran Premio de Aragón, con Márquez en primer lugar y Quartararo muy cerca, pero finalmente Dovi que estaba muy atrás subiría al podio.

Aron Canet se quedó con el primer puesto en el GP de Aragón y así va recortando puntos a Dalla Porta