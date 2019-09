MotoGP: Zarco no subirá más a la KTM

Desde que Johann Zarco pasó al equipo oficial de KTM, muchos nos preguntamos cómo sería esta nueva relación luego de brillar en su debut en la categoría reina sobre la Yamaha satélite. Pues hasta el momento se puede decir que, para el galo, no ha sido fácil el cambio de la japonesa a la austriaca.

Si bien a mitad de la temporada Zarco anunciaba que no continuaría en KTM en el 2020, ahora las noticias que llegan desde el box del equipo naranja son definitivas. A partir de la fecha Mika Kallio será quien se suba a la RC16 del #5.

Así pues en el Gran Premio de Aragón, ya no tendremos al Campeón de Moto2 sobre la KTM, algo sin duda lamentable pues el potencial de Zarco en la moto de los diapasones era notorio, pero con la naranja las cosas no marcharon como el piloto hubiese querido. Así pues como lo dice el comunicado de la marca austriaca, sus prioridades están centradas en el desarrollo de la RC16 y Zarco no estaba aportando lo suficiente al proyecto.

Si bien el #5 ya no estará sobre la moto, la unión entre ambas partes seguirá hasta el final de la temporada y allí será cuando sabremos el destino que elegirá Johann para el año siguiente. Las opciones no son alentadoras, dado que no hay cupos disponibles en la categoría máxima. Otra posibilidad sería que se convirtiera en piloto de pruebas de MotoGP, donde tal vez Yamaha tendría un cupo disponible.

Bueno será esperar a noviembre para ver el curso definitivo que tomará el doble campeón del mundo de Moto2.