MotoGP: Aragón prende motores

Este jueves comenzó oficialmente el Gran Premio de Aragón, con la rueda de prensa a la que asistieron como invitados Marc Márquez, Andrea Dovizioso, Alex Rins, Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Alex Márquez.

Los dos protagonistas principales en la cita con los medios fueron Márquez y Quartararo quienes protagonizaron un final muy cerrado en la cita de Misano. Al ser cuestionados sobre la carrera en San Marino, ambos pilotos dieron su versión de los hechos y se manifestaron sobre lo que esperan para el fin de semana en Aragón. Márquez, como siempre, enfocó su mira en una nueva victoria, mientras que Quartararo se enfocó en volver a vivir una carrera similar, pero en la que sea el galo quien gane la partida.

El 93 dejó claro que quiere asegurar el título mundial lo antes posible y para ello tendrá que seguir trabajando muy duro. Entre tanto Fabio dijo que la carrera de Misano ha sido la mejor hasta el momento, la ventaja es que a la Yamaha le ha ido muy bien en este trazado, así que el duelo entre el #93 y el #20 sigue en pie.

El que no ha estado muy contento ha sido Dovi, quien desde el test en Misano supo que la Ducati no era muy fuerte en esa pista, pero aún así pudo haber terminado cuarto y no sexto, por lo que el balance para el piloto de Ducati no fue el mejor. Por su parte el piloto de Suzuki sigue con la mira el los primeros lugares y sabe que tras lo ocurrido en Misano, en Aragón deberá reivindicarse.

Viñales por su parte siente que está mejorando la situación para él y para la Yamaha, por lo que espera volver al podio lo antes posible.

Estaremos muy pendientes del Gran Premio de Aragón , para compartir con todos ustedes el desarrollo del día a día y los resultados finales.