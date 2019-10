Lorenzo Dalla Porta se queda con el título de Moto3 y en Moto2 las opciones siguen abiertas

Australia fue una cita complicada para los pilotos del Mundial de Velocidad, los fuertes vientos que azotaron la pista de Phillip Island, obligaron a los directivos a hacer cambios en los cronogramas, pero a pesar de todos los eventos, el más significativo del fin de semana fue el título de Moto3 que finalmente se definió y quedó en manos del italiano Lorenzo Dalla Porta.

Como es costumbre la carrera de la categoría chica es todo un espectáculo, llena de sobrepasos, de maniobras al límite y de múltiples posibilidades a la hora de conformar el podio. Pero esta vez estaba en juego algo más que el 1,2 y 3, se debatían puntos importantes para definir el título mundial y así fue. Recién comenzaba la carrera cuando el máximo rival de Dalla Porta, Aron Canet, se iba al suelo y perdía así la posibilidad de sumar en Australia, pero eso no aseguraba nada para el piloto del Leopard Racing, pues había mucho interesado en subir al podio y fue así como vivimos una carrera llena de intensidad con muchos pilotos en cabeza de carrera y con Dalla Porta pasando por los lugares del top 10 durante varios momentos de la competencia, pero finalmente se impuso el joven italiano y no solo ganó la carrera, sumó los puntos que le hacían falta para lograr el título de forma anticipada y para mayor felicidad del equipo, su compañero le seguía en el podio Marcos Ramírez y completaba la terna, Albert Arenas. Hay que tener en cuenta que Dalla Porta partió desde el 6° lugar, mientras que Canet lo hizo desde el 2° puesto.

Aron Canet seguía en el juego, pero con la caída en Australia, el título se le fue de las manos.

¿Pero quién es Dalla Porta?

Este joven piloto hizo su debut en el mundial en el 2015, como reemplazo de Isaac Viñales en la cita de Indianápolis. En 2016 volvió a subir a la moto de otro y quedó en los puntos. Posteriormente fue el momento de ocupar la moto de Romano Fenati tras su despido del VR46, así logró correr en 7 grandes premios ganando una carrera en España.

En el 2017 por fin fue titular con el Mahindra, pero solo logró sumar 9 puntos y quedar 28 en la general. Luego fue el salto al Leopard Racing y desde su llegada a Qatar comenzó la dicha para el piloto que ganó en Arabia Saudita y otros cuatro más, entre ellos el de Misano. Con 151 puntos finalizó 5° en la temporada del 2018.

Ya en el 2019, Lorenzo logró desde Qatar un total de 9 podios y fue así como sumó los puntos para estar en el mano a mano con Aron Canet.

En Moto2 Álex Márquez sigue en la lucha por el título, sus rivales Thomas Luthi y Brad Binder, no han bajado la guardia y le han complicado las cosas al #73, que no ha podido celebrar y aún sigue en la cuerda floja. En la cita de Australia, Binder partió desde el segundo lugar, Márquez desde el #7 y Luthi desde el 11, pero al inicio de la carrera hubo una maniobra de Lecuona que sacó del juego a Luca Marini y Di Giannantonio, dejando así el camino libre al Suizo que pasó a los puestos delanteros, mientras que Márquez seguía en medio de un tráfico intenso que no lo dejaba llegar a la punta, así terminó la carrera, con Brad Binder en lo más alto del podio, seguido por su compañero, Jorge Martín y tercero sería Luthi, Alex cruzaba la meta en el puesto #8, lo que reduce la distancia entre los tres y deja abiertas las puertas a todos para quedarse con el #1 en la categoría intermedia.

Una caída al inicio de la carrera cambió las condiciones para muchos en Moto2 Brad Binder impuso su ritmo en Australia y es tercero en la general, aún con posibilidades al título. Así quedó el podio en Moto2, y Luthi a falta de dos carreras tiene de nuevo esperanzas a ser el número uno del mundial.

En la categoría reina, Viñales partió desde el primer puesto, mientras que Fabio, Marq y Rossi estaban tras de él. Pero al apagarse los semáforos, los seguidores del #46 se levantaron de sus puestos y vieron como El Doctor tomaba la punta de carrera y se mantenía allí por algunas vueltas. Pero las sorpresas no pararían allí, pues un golpe entre Danilo y Fabio, dejaría a ambos pilotos fuera de combate.

Al inicio de la carrera, Rossi se fue a la punta, allí duró tres vueltas e hizo soñar de nuevo a sus fanáticos.

Cerca del final, Rossi ya había perdido la posibilidad de estar en la terna y batallaba con todo para estar en el top 10, terminando en el 8° lugar, en la punta estaban Viñales y Márquez pero a dos giros del final el piloto de Yamaha perdió el control de su m0to y dejó la victoria en bandeja de plata al #93, mientras Cal Crutchlow pasba del tercero al segundo y entraba en el podio Jack Miller, frente a su público.

Así terminaba el Gran Premio de Australia para Viñales. El que más disfrutó del final del GP australiano, fue Jack Miller a quien le pusieron en el podio en el último momento, pero muy merecido.