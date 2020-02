Galería del Test de Sepang con las MotoGP como protagonistas

Tres días de pruebas en Sepang han dejado mucha tela que cortar, con miras a la temporada 2020 del Mundial de Velocidad. Las motos de los equipos favoritos y del resto de integrantes de la grilla de partida han podido rodar en la pista y con ello nos han ofrecido un panorama de lo que podremos ver en en inicio de esta nueva década. Fabio Quartararo ha sido el más rápido de todos, con la Yamaha del Petronas, mientras que la recuperación de Marc Márquez y su hombro aún no está al 100%.

Aquí los dejamos con algunas imágenes de lo vivido en estos tres días y los pequeños resúmenes de lo que vimos.

Fabio Quartararo dominó los tres días de pruebas en Sepang, con los mejores cronos, pero no pudo bajar el récord de Petrux del 2019

La mejor Honda fue la del británico Cal Crutchlow, que se quedó con el segundo tiempo en la combinada de los tres días

Estos fueron los mejores tiempos de la prueba en el trazado de Sepang

Parece que este año la Suzuki va a ser una rival muy interesante

Rossi sigue en la lucha y fue la mejor Yamaha Oficial, en el puesto número 5

Danilo Petrucci, se quedó con el sexto lugar, pero la mejor Ducati fue la de Francesco Bagnaia del Pramac

La Aprilia de Aleix Espargaró quedó en el top 10 Dani Pedrosa fue noveno en la KTM oficial, mientras que Pol terminaba en el séptimo puesto

Dovi disfrutó con la Ducati, pero las nuevas llantas de Michelin no le sientan del todo bien a la moto italiana, tocará rodar un poco más para poder estar cómodos Zarco parece acoplarse muy bien a la Ducati y los cronos lo han demostrado El menor de los Márquez sigue en el proceso de adaptación a la motogp Marc no pasó un buen rato sobre la Honda, su hombro no está al 100% y fuera de eso se fue al suelo más de una vez

La llegada de Lorenzo a Yamaha ha causado revuelo en el box, aquí lo vemos con el probador de Ducati, Michele Pirro