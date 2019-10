Fin de semana de contrastes para el WSBK en Argentina

La máxima división para las motos de producción vivió otro apasionado fin de semana con la disputa del duodécimo round en suelo argentino. La categoría llegó por segunda vez al país, con el recuerdo de aquellas jornadas inaugurales de 2018, cuando Kawasaki consolidó el trabajo de Jonathan Rea y se adjudicó el título de marcas. Este año, la marca japonesa volvió a revalidar la corona, también con un Rea exitoso, pero primero tuvo que padecer la carga de Ducati y Bautista, quienes se transformaron en las piezas a batir desde el inicio de las actividades en pista.

Pese a no tener referencias en el trazado, Álvaro Bautista (Ducati) dominó en los ensayos previos y obtuvo la Pole Position aventajando a Michael VDMark (Yamaha) y Jonathan Rea (Kawasaki) bajo condiciones de extremo calor. La alta temperatura en pista (cerca de 60 grados centígrados) y el escaso grip que ofrecía el asfalto debido a una última actualización, fue pretexto para que un grupo de pilotos pidiera posponer la Race1 para el día domingo, cuando los pronósticos del tiempo auguraban un clima más fresco. A minutos de salir a pista (y cuando ya estaban los boxes abiertos) varios protagonistas, vestidos sin sus equipos de protección, comenzaron a realizar reuniones y tratar de llegar a un consenso con el total de participantes. Como hubo varios que no estaban de acuerdo y sí querían correr, los tiempos de programación siguieron su organigrama normal y, mientras algunas motos salían a pista, otros pilotos subían al recinto del Control Race para llevar su propuesta. La iniciativa no prosperó, y varios (Laverty, Melandri, Cortese, Kiyonari, Camier y Davies) se quedaron sin correr por falta de tiempo para prepararse.

Ellos fueron los pilotos que no corrieron el sábado

En esa primera competencia del sábado, Bautista controló muy bien los intentos de Rea durante las primeras vueltas y supo sacar provecho de una mejor puesta punto de su moto para ir sumando diferencias con el correr de las vueltas (al respecto, la gran recta del circuito El Villicum fue crucial, ya que el español era 4/10 más rápido en el parcial que el británico). Tercero en el podio final quedó el turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Pucceti), en tanto que el argentino Leandro Mercado cumplía una destacada actuación y finalizaba noveno a pesar de todos los inconvenientes sufridos en lo previo. Sucede que el motor de su Kawasaki se rompió en la FP1 y a partir se generaron una series de inconvenientes que el Orelac Racing Team no dio abasto para solucionarlos. En resumen, Mercado, corriendo de local, se quedó sin salir a pista en la FP3 y la SuperPole, con riesgo incluso de no participar en la Race 1. Por suerte pudo hacerlo, y comenzó a exhibirse a pleno ante su público.



Los pronósticos de cambios para la temperatura ambiente se concretaron y de los 30 grados en el aire del sábado, el domingo amaneció con menos de 18. Esto obligó a repensar todas las puestas a punto y fue una carta fundamental para que Rea y Kawasaki se tomaran revancha de lo vivido el sábado. Ya en la SuperPole Race, el quíntuple campeón fue incontenible. Con un cielo nublado, mucho más fresco y un fuerte viento cruzado en las dos rectas principales, la victoria de Rea (Kawasaki) fue por delante de Álvaro Bautista (Ducati) y Toprak Razgatlioglu (Kawasaki); en tanto que Leandro Mercado, a pesar de largar último (puesto 18) cumplió una buena actuación y terminó décimo. Sin embargo, lo mejor para el argentino tendría lugar en la Race2, donde a fuerza de sobrepasos y precisas maniobras, uno a uno fue adelantando rivales para llegar octavo, en su mejor producción del año sobre piso seco. Adelante, por más que Bautista intentó contener a Rea en los primeros giros, el norirlandés fue sumando cada vez más distancia. Por su parte, el español caía en el rendimiento de su Ducati por falta de grip y finalizaba quinto. En cambio, su compañero Chaz Davies en una carrera de menor a mayor avanzó desde atrás y terminó como escolta del ganador, otra vez con Razgatlioglu como tercer integrante del podio y observado por un público enardecido en las tribunas alentando el desempeño de “Tati” Mercado. Por: Sergio Canclini para DeMotos

Los dejamos con esta galería de imágenes cortesía de nuestro colaborador Sergio Canclini.

En la pole y la primera manga, Bautista fue el más rápido. Davies, quien no corrió el día sábado, subió al podio el domingo Leandro Mercado, no contó con la suerte en los primeros momentos del Superbike Argentino, pero luego mostró su talento a pesar de las adversidades. Rea se impuso el día domingo, con la Superpole Race y la Manga dos. Una toma con los colegas de Fox Sport

Sykes en la primera salida fue 7°, en la superpole race 9° y en la segunda manga debió retirarse por problemas con la BMW Nuevamente Toprak subió tres veces al podio Las Yamaha oficiales, sen enfrentan por los lugares de la general.

Rea sigue demostrando por qué es el #1 El fin de semana en tierras argentinas cerró con una nueva victoria para Jonathan Rea