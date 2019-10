¿Quieres la moto de Koldo Burgoa?

En la edición 148, compartimos con todos ustedes la historia de Koldo Burgoa, un viajero oriundo de Bilbao que ha recorrido África y Sudamérica en compañía de su Honda Transalp 650. Pues ya se acerca el final de la travesía y Koldo ha tenido la idea de sortear su moto una vez termine la ruta en Colombia, así que para que se enteren del tema, los dejamos con la historia que él mismo nos ha hecho llegar.

Tras cuatro años con mi moto, he decidido sortearla al final de esta etapa del viaje. No, no me he vuelto loco. Esta moto viajó por toda Europa para probar que tal funcionaba. Cuando vi que era la moto idónea, me fui de viaje cruzando África de norte a sur por la costa oeste. Pasando manifestaciones por la subida de los carburantes en Togo, Guerras en Mali o conflictos en Congo. Sin embargo, los conflictos de cada lugar no hacían sino mostrarme la grandeza de las personas humildes que allí vivían y me ayudaban. Viajando con mi moto por Sudamérica después corroboré que la magnanimidad humana y la hermandad motera existen por doquier, y la gente se desvive por ayudar siempre al desfavorecido, al viajero, al hermano.

Han sido tres años desde que abandoné Europa. Año y medio en África donde también me rompí los ligamentos del hombro derecho. Me operaron, 6 meses de rehabilitación, la gente pensó que se me había terminado el viaje. Pero no. Retorné, enderecé 3 hierros y seguí hasta Sudáfrica, lugar desde donde mandé la moto a Uruguay. Desde ahí ha sido otro año y medio viajando por Sudamérica, incluso pasando por esos pequeños países que la gente no sabe ni ubicar en el mapa, las Guyanas. Desde allí bajé hasta Ushuaia. Y, ahora, encerrado en Quito, espero mi que se abra el paso hasta Colombia, donde tengo que poner fin a mi viaje, porque el tiempo y el dinero se me terminan.

Es por todo esto y allí, en Colombia, donde he decidido sortear mi moto. ¿Aun te preguntas por qué? Eso solo puede querer decir que aun no has visto mi viaje… un viaje lleno de sonrisas, de agradecimiento. La gente me lo ha dado todo. Es hora de devolver una parte en forma de moto, para que un siguiente motoviajero o motoviajera pueda realizar su sueño y para ello cuente con una buena compañera: Oníria, nombre referente al mundo Onírico, por el sueño que me ha ayudado a cumplir. Que quiero que siga siendo partícipe del sueño de siguientes hermanos motoviajeros.

Para participar en el sorteo os sugiero que os suscribais a mi canal de Youtube e Instagram donde publicaré toda la información. Me podeis encontrar en ambas como @KoldoBurgoa. Sigue viajando con mi hermosa Honda Transalp 650!