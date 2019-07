Novedades: BMW Motorrad Vision DC Roadster

El aspecto familiar, en una marca con la tradición de BMW Motorrad, es algo que no se toma a la ligera, es por ello que para reemplazar el motor boxer de 2 cilindros, tan propio de la fábrica teutona, debieron ponerse las pilas al 100% para realizar el diseño de la Vision DC Roadster, una moto eléctrica que conserva la identidad y la emoción de conducir una de sus motos, pero pensada en las nuevas tendencias de movilidad.

El motor bóxer es el corazón de BMW Motorrad, un incondicional absoluto de su carácter. Sin embargo, BMW Motorrad también representa conceptos visionarios de vehículos de cero emisiones. En vista de esto, surge una pregunta: ¿qué pasaría si reemplazáramos el motor bóxer con un motor eléctrico y la batería requerida? La Vision Bike muestra cómo podemos conservar la identidad y el aspecto icónico de BMW Motorrad en forma distintiva al mismo tiempo que presentamos un nuevo y emocionante placer de conducir, explica Edgar Heinrich, Director de Diseño de BMW Motorrad. Después de todo: ¡cualquiera que lo haya probado en la práctica sabe muy bien que conducir sobre dos ruedas es igual de emocionante cuando se alimenta eléctricamente! El alto nivel de par motor justo en el momento del arranque hace que la aceleración sea impresionante. Esta entrega de potencia casi brutal crea una experiencia completamente nueva de desempeño dinámico. Y el BMW Motorrad Vision DC Roadster se enfrenta a esta experiencia.

En torno del propulsor se fabrica toda la estructura que dará vida a una nueva moto, en el caso de los motores a combustión el tamaño del mismo depende de su capacidad, pero en el tema eléctrico son las baterías las que se roban la mayor cantidad de espacio, es por ello que el trabajo requiere de mucha capacidad para que parezca un motor de combustión, pero 100% E.

Reemplazando lo que anteriormente habría sido el motor, ahora hay una batería colocada verticalmente y orientada longitudinalmente. Para propósitos de enfriamiento, dos elementos laterales sobresalen con aletas de enfriamiento y ventiladores integrados. Al igual que en el motor boxer de la BMW R 32, cuyo desarrollo fue planeado por Max Friz en 1923, los elementos de refrigeración se colocan en la corriente de aire. El motor eléctrico con forma de cilindro se coloca debajo de la batería y está directamente conectado a la flecha universal. El BMW Motorrad Vision DC Roadster demuestra así una inteligente arquitectura motriz, que refleja visualmente la historia de BMW Motorrad y, al mismo tiempo, da un paso más.

Detalles de alta calidad en una inspección más cercana.

Un elemento clave del atractivo general cautivador del BMW Motorrad Vision DC Roadster es el acabado elaborado que se encuentra en todos sus detalles. Dentro del concepto de color principalmente oscuro, son los elementos mecánicos, como la flecha universal expuesta y la horquilla Duolever, los cuales agregan acentuaciones llamativas. En este caso, las dos características clásicas de BMW se reinterpretan y se muestran de manera elaborada. De la misma manera, el chasis triangular sugerido refleja una característica típica de los modelos anteriores de motocicletas BMW, incluso recapturando sus líneas blancas, que en este caso son fluorescentes en la oscuridad. El diseño minimalista de las luces delanteras y traseras es una implementación icónica del distintivo de iluminación de BMW Motorrad, que refleja la máxima reducción en el estilo moderno. El faro muestra la luz de conducción diurna LED en una forma dinámica y plana en forma de U, mientras que dos lentes LED compactas en cada lado proporcionan la luz alta y baja. Esto crea un diseño de iluminación distintivo que hace que el concepto de vehículo sea reconocible instantáneamente como una motocicleta BMW, tanto de día como de noche. La luz trasera consta de dos elementos LED en forma de C que se integran en el soporte trasero de aluminio en una forma minimalista y técnicamente de alta calidad. En los flancos de los neumáticos fabricados exclusivamente por Metzeler para la Vision Bike, se integran cinco elementos fluorescentes, cada uno del tamaño de un sello postal. Combinan un diseño innovador con aspectos de seguridad: en reposo y en movimiento, los elementos de iluminación crean un efecto gráfico emocionante. En la oscuridad, aumentan la visibilidad lateral y, por lo tanto, brindan más seguridad. También transmiten dinamismo cuando están en movimiento.

Pero el trabajo de los diseñadores alemanes no solo se enfocó en la moto, también trabajaron en la ropa que ha de llevar el piloto. A simple vista no tiene nada de particular pero sí que hay tecnología bajo estas fibras. La chaqueta incrementa la visibilidad en horas con poca luz. Ambas prendas tienen protecciones que pasan desapercibidas. A esto le sumamos funciones integradas de conectividad digital. En fin todo ha sido pensado para que esta visión, comience a calar en la mente de los más puristas y apasionados.

Los dejamos con el video de la Vision DC Roadster en acción