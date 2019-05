Accidentalidad, seguridad, respeto ¿Qué estamos pensando?

A diferencia de lo que escribimos normalmente en estas páginas, hoy queremos hacer un alto en el camino para cuestionarnos sobre la responsabilidad que tenemos los motociclistas, en la situación actual que vivimos como parte de la sociedad.

Criticamos mucho cuando los entes del Estado o las administraciones locales nos señalan como los autores de los problemas de seguridad, de movilidad o accidentalidad, pero es cierto tenemos buena parte de la culpa en lo que pasa en nuestra sociedad.

Las normas de seguridad se hicieron para ayudarnos en caso de un accidente, evitemos ser parte de las estadísticas portando los cascos adecuados y usándolos como se debe.

En el tema de seguridad, las motos han jugado un papel importante como herramienta de los delincuentes, gracias a su versatilidad y velocidad, se han prestado para un uso inadecuado que si bien no está en nuestras manos controlarlo, debemos entender que nos estigmatiza a todos por igual.

Si a lo anterior le sumamos el irrespeto por las normas de tránsito, que no aplica solo para la delincuencia, dado que son miles los casos a diario en que las motos se pasan por la faja las leyes, cada vez son más los que ayudan a que nuestra imagen esté por el piso.

Puede que no seamos los culpables del accidente, pero somos los más vulnerables

La accidentalidad es otro factor que suma puntos a nuestra mala imagen. es cierto que las motos no siempre son las culpables de los accidentes que se les endilgan, pero por ser los vehículos más frágiles tanto conductor como acompañante deberán pasar, por lo menos por la revisión del personal paramédico, entrando así a sumar en las estadísticas, mientras que el de las cuatro o más ruedas está protegido por su carrocería y aun cuando no hizo el pare, viró sin usar las direccionales o sin mirar los retrovisores, saldrá ileso y no sumará, como lo hacemos los de dos ruedas.

Si tan solo una mañana dijeras voy a salir con tiempo, disfrutar de la ruta y respetar a los demás, sean vehículos o peatones, seguro poco a poco las cosas mejorarían.

La moto es un vehículo divertido, para muchos es su herramienta de trabajo, pero debemos usarla de forma responsable y seguro así cambiaremos nuestra imagen ante los demás.