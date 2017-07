X2City lo nuevo de BMW Motorrad

Las formas alternativas de movilidad siguen poniendo a trabajar las mentes de los diseñadores en las grandes empresas dedicadas al transporte y en BMW Motorrad le han apostado a una nueva opción en dos ruedas y se llama X2City.

A simple vista es una patineta como las tradicionales con sus dos ruedas, espacio para los pies y un manubrio que nos ayuda a controlar la dirección, pero se trata de una patineta con asistencia eléctrica, para no tener que depender exclusivamente de nuestras piernas a la hora de movernos. La opción es tan viable para las grandes ciudades donde el tráfico es un problema para muchos y además se puede ingresar con ella a los sistemas de transporte masivos, por lo menos en Europa. Por las condiciones de este “vehículo” está clasificada en el viejo continente como un Pedelec25, lo que implica que no requiere del uso de un casco o licencia de conducción para “conductores” de más de 14 años.

Esta nueva opción de movilidad limpia está desarrollada entre la fabricante alemana y la marca ZEG. No se venderá en las vitrinas de BMW pero si podrá ser adquirida a través de internet en la tienda on line de Kettler, al tiempo que el servicio posventa y garantía estarán a cargo de ellos. Se dice que el precio de venta al público estará en uno 2.500 euros, lo que no es muy favorable al cambio actual casi 9 millones de pesos, pero es una opción para los más puristas a la hora de moverse sin contaminar.

Entre sus ventajas está el hecho de ser un vehículo ligero y compacto, alcanza una velocidad de 25 km/h y su rango de distancia con el motor eléctrico es de 25 a 35 kilómetros. Cuenta con 5 velocidades que nos llevan a movernos desde los 8,12,16, 20 y 25 km/h. Cuenta con un sistema de frenos de disco adelante y atrás que se accionan a través de las levas en el manillar, adicionalmente cuenta con luz de freno para que se note cuando se está frenando. Su diseño permite ser usado por personas de diferentes tallas, entre 1.60 mt y 1.90 mt.

El peso del X2City es de 20 kilos y gracias a que se puede plegar, puede llevarse cómodamente en el portaequipaje de cualquier vehículo. El tiempo de carga es de 2.5 horas y solo requiere un toma corriente convencional para conectarse.