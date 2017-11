Una nueva moto llega al mercado de la mano de Auteco y de su marca propia Victory, se trata la semiautomática One, diseñada especialmente para los colombianos que buscan movilidad a precios razonables.

La Victory One surge del propósito de la ensambladora multimarca, de crear una moto cuyos costos no afecten el bolsillo de los colombianos, así surge esta pequeña de 97 cc que no paga impuesto por estar debajo de los 100cc y cuyo Soat tiene una de las tarifas más bajas para vehículos de combustión. Adicionalmente su precio de venta se adapta fácilmente al presupuesto de muchos colombianos que pueden acceder a ella a través de diferentes medios de financiación para cubrir el valor de $ 2.990.000 con el que sale a la venta.

Dotada de un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 97cc y un peso seco de 97 kilogramos, esta moto se presta para disfrutar de ella en las congestionadas calles citadinas. A pesar de ser una moto económica, la Victory One viene con freno de disco delantero de 220 mm y de tambor en la llanta trasera, su potencia máxima es de 5.9 Hp @7500 rpm y un torque máximo de 6.5 Nm @5000 rpm. Cuenta con arranque eléctrico y a pedal, la transmisión es semiautomática con 4 cambios. La refrigeración es por aire, la suspensión delantera es telescópica hidráulica y en la parte posterior está a cargo de un doble amortiguador, también hidráulico. La capacidad de su tanque de combustible da para 3 litros (0.8 Galones).

La moto está disponible en tres colores, blanco, azul y negro.

La Victory One hace parte del catálogo de Auteco “fáciles de manejar” y sin duda es una moto que servirá a muchos colombianos para resolver sus problemas de transporte con un bajo costo y fácil mantenimiento.