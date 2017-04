Stärker Skuty Movilidad Limpia

El cambio de mentalidad que implica conducir un vehículo eléctrico, se compensa con las ventajas que ofrece, ya sea por el ahorro o por su silencio.

La movilidad eléctrica poco a poco se toma las calles colombianas y ahora contamos con más opciones para rodar, sin necesidad de que sea con motores a combustión. Los motociclos o ciclomotores son un claro ejemplo de este cambio de paradigma que enfrentamos y se presta para que tanto los amantes de las bicicletas como de las motos puedan disfrutar de una movilidad más limpia.

Para transportar algo pequeño tenemos un gancho portapaquetes y un depósito frontal para guardar el cargador.

El Skuty de Stärker, es uno de esos motociclos que sin duda capta las miradas de todos a su paso, con la figura de una moto muy delgada acompañada de sus pedales, los transeúntes no saben si se trata de una bicicleta o de una motocicleta, pero la verdad es que es una mezcla de ambos, con la ventaja de ser eléctrica.

Con un motor HUB DC sin escobillas que nos proporciona 350 W de potencia, tenemos suficiente para movernos con tranquilidad en terrenos planos, gracias a su peso contenido de tan solo 62 Kg despertó nuestra curiosidad y es así como unos meses después de la presentación oficial de la marca Auteco Stärker, hemos tenido la oportunidad de rodar en él y aquí les contaremos nuestras primeras impresiones.

Nuestro Skuty ha sido bautizado “El Grillo”, su color verde, su figura ágil y la posibilidad de movernos sin mucha complejidad, le merecieron a nuestro motociclo ese nombre.

Desde el día de la entrega, todo ha sido un nuevo aprendizaje, pues no es lo mismo el chip de los vehículos de combustión que el de los vehículos eléctricos.

Antes de iniciar una aventura en él, debimos hacer una carga completa de la batería, pues a pesar de marcar algunas rayas en el tablero, el manual recomienda hacer la carga total previo al uso del vehículo. 8 horas conectado a una toma de 110 v. fueron suficientes para poner a latir su “corazón” con su máxima carga.

Lo primero que nos confunde un poco es su silencio, para nadie es claro cuándo uno de ellos está encendido o apagado, una ventaja para los que no quieren llamar la atención de todos en la calle, pero en algunos momentos el pito es más que necesario pues las personas y vehículos no perciben nuestra cercanía, afortunadamente su sonido compensa con creces la falta de ruido del Skuty y como si fuera poco tiene dos botones para accionarlo, tanto en el manillar derecho como en el izquierdo.

Los comandos en los manillares incluyen, pito, direccionales y luces.



Nuestra primera salida fue en el municipio de La Ceja, un lugar donde las bicicletas son el principal medio de transporte entre los niños, jóvenes y adultos. Por tal motivo las preguntas en cada parada que hacíamos tenían que ver con ella, ¿cuánto vale? ¿es de corriente? ¿cuánto acelera? ¿necesita pase?, fueron algunas de las inquietudes de los que se nos acercaban en cada estación.

Como se trata de un vehículo con motor eléctrico y un pedaleo que le asiste en caso de querer acelerar más o de ser necesario para aumentar la potencia del motor, algunos piensan que es una bicicleta, pero el Skuty ha sido catalogado como un motociclo, por lo que dada su configuración y las nuevas reglamentaciones del Ministerio de Transporte, requiere de Soat, Matrícula y una licencia de conducción para motos hasta 125cc, lo que sin duda contribuirá a quienes nos movemos en ellos a manejar de manera responsable, acatando las normas de tránsito que rigen para las motos y llevando un casco de moto, prendas reflectivas en horas de la noche y los papeles al día.

“El Grillo” es un vehículo divertido, ideal para moverse en las ciudades que no sean de topografía muy quebrada, pues si las pendientes son muy inclinadas el motor no suministrará la suficiente potencia para ascenderlas y en ese caso el pedaleo no marcará la diferencia y el peso del Skuty comenzará a ser notorio.

Sin duda es un vehículo ideal para hacer cortas diligencias o para moverse día a día pero por las calles secundarias pues su velocidad máxima es de 30 km/h, lo que no lo pone en muy buenas condiciones si de competir con el tráfico normal de la ciudad se trata. Así que por precaución recomendamos evitar avenidas y autopistas, así en lugar de convertirnos en un aporte a la movilidad, seríamos un problema para los demás y para nuestra seguridad.

No se trata de un vehículo todo terreno, pero se mueve con facilidad en vías destapadas.

El manejo del Skuty es muy básico, el encendido puede hacerse con la llave o desde el llavero que además controla la alarma del vehículo. Una vez se enciende, el tablero muestra la carga actual de la batería y suministra información sobre la velocidad a la que se circula y el kilometraje total. También hay testigos para las direccionales y un indicador de luces altas.

En los manillares se encuentran los dos frenos, tanto el delantero como el trasero, pues al no tener cambios, no requiere de embrague. El acelerador está en el manillar derecho y como un buen complemento de seguridad un par de espejos retrovisores de un tamaño adecuado se suman al conjunto, ayudándonos a ver fácilmente hacia atrás.

La luz frontal no es muy potente, pero lasdireccionales son muy visibles y su sonido alerta a los vehículos y peatones.

En cuanto a las luces, su farola frontal es de Led, pero el haz de luz que emite no es el mejor para rodar en horas de la noche, en cuanto a su luz de freno y stop, es un poco más notoria y se ve con claridad al circular de día y de noche. Las direccionales además de iluminarse de manera intermitente como en las motos, tienen un sonido que llama la atención de los transeúntes, una ayuda importante ante la falta de sonido del propulsor.

Por tratarse de un vehículo ligero, podríamos pensar que es para una sola persona pero viene con posapiés abatibles para llevar un acompañante, eso sí, hay que pedalear de vez en cuando.

Para una persona como yo, de más de más de un metro setenta de estatura, se puede decir que el Skuty es cómodo, con una posición erguida que resulta muy relajada y gracias a la amortiguación trasera y delantera no se sienten mucho los baches, incluso a la hora de rodar en ella por destapado. Por mi altura, apoyar los pies no constituye un problema, pero para pedalear es mejor pensar en tallas menores, claro que eso se puede solucionar si nos sentamos un poco más atrás.

Desde mi punto de vista, el Skuty es ideal para quienes trabajan cerca de casa, para aquellos que tienen que salir a hacer algunas compras y no quieren padecer por el tráfico en un carro, para ir a la universidad o al colegio, siempre y cuando tengan los conocimientos adecuados para su uso, es decir, haber aprendido antes a manejar moto, saber las normas de tránsito y respetar las zonas de los peatones. A diferencia de las bicicletas eléctricas el Skuty y otros modelos de la línea Auteco Stärker, no pueden transitar por las ciclorrutas, pero con su velocidad y autonomía de 35 a 40 km/h, es ideal para moverse a diario.

Además de los ciclomotores, Stärker tiene un amplio catálogo de productos que incluye bicicletas eléctricas con pedaleo asistido, en diferentes versiones según el gusto del usuario. Pero si lo que buscan es una moto pueden elegir entre la Avanti, Shipper y Shipper ST, Hunter y Sunny.

A la carga

La batería se desconecta para cargarla directamente o sacarla del cliclomotor.

El manual dice que cada vez que se use el ciclomotor debe cargarse la batería, para ello hay dos formas de hacerlo, ya sea conectando el cargador a la moto directamente o sacando la batería y llevándola hasta un lugar donde tengamos conexión de 110 v. Yo optaría por sugerir la primera, pues el peso de la batería es significativo y el asa para sujetarla no es la más ergonómica. Pero ambas formas son recomendadas por el distribuidor para hacer el proceso de recarga. En la parte frontal del Skuty encontramos un pequeño depósito donde se puede guardar el cargador, que es muy similar al de un computador portátil pero un poco más grande, así podemos asegurar que lo cargamos la batería entre recorridos, es decir, puedes llevar el cargador y comenzar la recarga una vez llegas al trabajo. Para saber cuándo hay que desconectarlo, el indicador de carga tiene un testigo que prende una luz verde, y ya está listo para rodar de nuevo. Hay que tener presente que recargas de más de 10 horas pueden afectar la vida de la batería. Es de anotar que luego de varias recargas, no se ha notado un incremento sustancial en el consumo de energía.

Carlos Andrés, además de motociclista. es ciclista y vive en el municipio de La Ceja, su opinión sobre el Skuty fue muy favorable y la recomienda como un vehículo ideal para moverse en las ciudades pequeñas donde el terreno lo permita.

Las “pilas”, por así llamarlas, están ubicadas bajo el asiento y para acceder a ellas hay que levantar el sillín, con una llave como en la mayoría de las motos, se retira la conexión entre moto y batería, para extraerla o conectarla directamente. Debes tener en cuenta que cuando la batería está cargándose fuera del vehículo, la alarma no funciona, así como lo oyes, el Skuty viene con una alarma similar a la de los carros y se activa desde el control. Adicionalmente tiene otros seguros para evitar accidentes o que los amigos de lo ajeno se la lleven rodando. El que nos evita accidentes es el seguro de gato, que no permite arrancar el vehículo si está abajo el gato lateral, igualmente si en algún momento se baja el gato el acelerador no funcionará y así se evitan accidentes, pues al no hacer ruido es muy probable que alguien accione el acelerador estando parqueada. El otro seguro está ubicado en la dirección, como en las motos y con la llave permite bloquearla, pero además tiene uno en la parte posterior para evitar que la rueda trasera se mueva.

Por ahora no hemos podido disfrutar mucho de él, el clima se ha encargado de alejarlo unas semanas de las calles, pero los invitamos a visitar nuestra página web demotos.com.co allí en una próxima entrega tendremos más para contarles sobre el desempeño del Skuty y hacerle el seguimiento a los temas recién regulados por el Estado, sobre el Soat, la matrícula y una futura revisión técnico mecánica a los ciclomotores. DM

Normatividad

Si las bicicletas eléctricas cumplen los siguientes requisitos según la resolución Nº 0000160 de 2017 del Ministerio de Transporte:

– Tiene una potencia inferior a los 350 watts

– Velocidad máxima con asistencia: 25km/h

– Peso inferior a 35kg.

– La asistencia se detiene una vez el biciusuario deja de pedalear.

Podrán transitar por las ciclorutas y tendrán un tratamiento igual a las bicicletas convencionales, esto es, que no requieren SOAT, ni se deben registrar, no tienen que tener placa ni el usuario debe tener licencia de conducción.

Los vehículos que sí están cobijados bajo la resolución mencionada son los ciclomotor, motociclo o moped (como el skutys o motos eléctricas). Estos productos:

– No podrán transitar por aceras, ciclorutas o espacios de tránsito de peatones.

– Deberán ser registrados ante el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) los vehículos importados después del 2 de febrero de 2017. Si fue importado antes de esta fecha, el registro será voluntario.

– Los usuarios actuales de estos vehículos que no tengan licencia de conducción tendrán un plazo de seis meses para obtenerla.

– Deberán llevar placa los vehículos importados después del 2 de febrero de 2017.

– Será obligatorio contar con: SOAT y certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes cuando aplique.

Texto y fotos: LMP