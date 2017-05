Yonny y su primer Top 10 del año

Nada mejor que comenzar una nota del Mundial de Velocidad con el top 10 de nuestro piloto en la categoría intermedia, Yonny Hernández, quien en Jerez logró sumar sus primeros puntos del año y lo hizo en la posición #9.

Partiendo desde el 22, el piloto del AGR Team, al momento de apagarse los semáforos comenzó una remontada que poco a poco fue mostrando sus frutos y fue así como Yonny logró sumar los primeros 7 puntos de la temporada. A falta de 5 giros para que ondeara la bandera a cuadros, el #68 ya estaba en el puesto 10, pero no se conformó con ese lugar y arriesgó un poco para darle caza al piloto Axel Pons quedándose a sí por su paso de meta en el noveno puesto.

Con este resultado el optimismo de Yonny se eleva y así recupera la confianza para seguir luchando por puntuar en cada nueva carrera del mundial de velocidad, en una cita donde el favorito y tres veces ganador de la temporada, Franco Morbidelli perdía el control de su moto y cuando lideraba la carrera seguido de su compañero Alex Márquez, quien finalmente se quedó con la victoria en Jerez y la primera de su carrera en moto2.

En el podio estuvieron Márquez, Francesco Bagnaia y Miguel Oliveira, dando un tono multicolor al podio con sus banderas de España, Italia y Portugal.

A pesar del resultado desfavorable para Morbidelli, el italiano sigue en el primer lugar de la tabla general con 75 puntos, seguido de Thom Luthi con 64 y Miguel Oliveira con 59.

En la categoría reina, se impuso Dani Pedrosa, quien además de quedarse con la victoria también partió desde la pole, así suma un doblete importante el piloto del Honda Repsol que ha tenido una temporada con buenas sensaciones, a pesar de no obtener siempre los resultados esperados. Pero desde el momento en que se dio la largada Pedrosa se enfocó en lo suyo y tomó la delantera dejando atrás a Márquez, Viñales, Rossi, Zarco, Lorenzo y todos los que trataban de sumar un podio más o la victoria.

Mientras Dani se quedaba con la punta, tras de él pasaban todo tipo de situaciones, adelantamientos de Rossi para llegar hasta la entrar en la terna, para luego perder puestos dada la degradación de sus llantas y las vibraciones que lo obligaron a soltar el acelerador y dejar pasar a sus rivales, hasta el punto de cruzar 10° por la línea de meta. Al final de la jornada en Jerez el número uno de la general en la categoría reina comentaba:

Ha sido una carrera verdaderamente muy difícil después de un fin de semana complicado. Hemos sufrido mucho, no me he sentido bien en ningún momento con los neumáticos. Para la carrera, hemos buscado cambiar algunas cosas para sufrir menos en la aceleración. Ha sido el problema más grande que hemos tenido, estábamos también preocupados por los neumáticos al final de carrera. Con los cambios que hemos hecho la situación ha empeorado. En los últimos giros la llanta vibraba mucho y he tenido que ir más despacio. Por lo menos hemos conseguido acabar la carrera.