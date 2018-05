Yonny, sin visa para Donington Park

Este fin de semana se corre una nueva fecha del campeonato del mundo de Superbike, pero lamentablemente Yonny Hernández no podrá estar en el trazado británico de Donington Park, debido a un tema de visado.

No es la primera vez que el colombiano padece por la burocracia a la hora de viajar a uno de los grandes premios, pero si es la primera vez desde su llegada al Mundial de Superbike. Si bien no ha sido una temporada ideal para Yonny, ha sumado puntos en varias de las carreras disputadas hasta el momento, pero el Reino Unido no será parte de la agenda del colombiano que deberá quedarse en casa, mientras la moto queda en manos de Luke Mossey, quien debutará en el WSBK con la moto del Team Pedercini.

Mossey es un joven británico de 25 años que corre regularmente en el campeonato británico de Superbike, por lo que sin duda se adaptará fácilmente a la moto de Yonny. Esperamos tener de nuevo en la pista mundialista a nuestro representante, en el mes de junio durante la cita en la República Checa.