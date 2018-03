Yonny Hernández está listo para volver a la acción en Tailandia

Luego de un inicio de temporada en el Mundial de Superbike con un accidente que lo dejó por fuera de la acción en Australia, Yonny Hernández parece estar más listo que nunca para volver a la moto y esa cita será este fin de semana en Tailandia en la segunda carrera del WSBK.

Hace unos días la organización del Mundial habló con Yonny, para saber más sobre su situación de salud y para conocer sus opiniones sobre esta nueva experiencia en el mundo de la velocidad, a continuación transcribimos algunos de sus comentarios y les recordamos además que podrán sintonizar por Fox Sports 3 las carreras en diferido, dado el horario de Tailandia, las podrán ver de 10 a 12 del día sábado y domingo.

“Fue una lástima empezar así, pero son cosas de las carreras. No sé si llegaré al 100% en Tailandia, me gustaría llegar bien y hacerlo lo mejor posible. Acabo de aterrizar en una categoría totalmente diferente a todo lo que he hecho antes. Está claro que tengo que adaptarme a la categoría, pero con la experiencia que tengo creo que puedo hacerlo en un plazo corto de tiempo, cada vez me voy entendiendo más con el equipo y creo que la moto puede ser competitiva”.

“¿Qué fue de Yonny Hernández el derrapador? Ja, ja, yo era mucho más joven cuando llegué al Campeonato del Mundo, tenía mucha menos experiencia y venía de correr en supermotard. Allí estaba todo el rato derrapando, ahora con la experiencia que tengo, y habiendo pasado por MotoGP, he adaptado mi pilotaje, cada vez con menos derrapadas, tengo un estilo mucho más fino, no voy tan cruzado como antes. Siempre estás intentando mejorar en este sentido”.

“Sé que en Tailandia hay el factor añadido de las altas temperaturas, pero Colombia también es un país de clima tropical; no hace tanto calor como en Tailandia o en Malasia, pero no suelo tener problemas en ese tipo de circunstancias. Claro que no he podido entrenar lo suficiente, estoy todavía recuperándome, pero llegaremos en la mejor forma posible. Será cuestión de llegar, probarme sobre la moto, ver cómo está el hombro y adaptarme lo más rápido posible a un circuito que no conozco. Y a partir de ahí, intentar sumar el mayor número posible de puntos, porque en el pasado Round no pudimos puntuar y sería bueno de cara al Campeonato hacerlo allí”.