El particular regreso de vacaciones del Mundial de Superbike

Luego de las vacaciones de verano, los pilotos del Mundial de Superbike volvieron a la acción y para ello viajaron hasta Portugal donde los pilotos disfrutaron nuevamente de sus motos. Lo curioso del fin de semana se vivió en la categoría de supersport, donde el final inesperado dejó a muchos con un sabor amargo y algo de frustración.

Comenzamos con lo ocurrido en el Mundial de supersport, donde desde el inicio de la carrera se presentaron varias situaciones complicadas, en especial para los que luchan por el primer puesto del campeonato, es decir Sandro Cortese, Jules Cluzel, Lucas Mahias y Federico Caricasulo. Con solo cuatro vueltas desde el inicio de carrera, Sandro Cortese perdía el control de su moto y embestía de lado a Jules Cluzel, para ese momento ambos peleaban por la punta y solo podía volver a la pista Cortese, mientras que el francés debía irse para boxes y ver la carrera desde allí. Pero no solo él tenía un sabor amargo en la boca, pues Caricasulo a pesar de haber clasificado en segundo lugar, debía partir desde la línea de pits, con lo que el italiano tendría un arranque complicado. El incidente entre Cortese y Cluzel, lo favoreció y pronto estaba luchando por los primeros lugares, detrás de Lucas Mahihas, quien parecía tener todo bajo control. Pero nada está escrito y menos cuando de deportes se trata, esto quedó claro con lo ocurrido con Lucas Mahihas, quien dominaba la carrera, casi de principio a fin, pero a metros de la línea de meta el piloto galo bajaba velocidad y dejaba la línea de carrera, el motivo era una pinchadura en la llanta trasera de su Yamaha, lo que obligó al piloto a salir antes de completar la penúltima vuelta. Esta situación redundaba en beneficio de su compañero de equipo Caricasulo que se quedaba con el primer puesto, Kyle Smith con el segundo y Raffaele De Rosa con el tercero. Pero por un momento la suerte pareció volver a estar del lado de Mahias cuando al inicio de la última vuelta ondeaba la bandera roja y se daba por terminada la competencia, ordenando que los puestos quedaban tal y como estaban en la vuelta anterior, así emocionado Lucas se montaba sobre la Yamaha y luego de varias caídas lograba llegar a la calle de pits para entrar al parque cerrado con su moto y coronarse así como el número uno de la cita en Portugal, pero la dicha duró poco, pues el tiempo para llegar al pit lane era de 5 minutos y con la rueda pinchada el galo optó por recortar camino y fue descalificado. Si bien se ganó el reconocimiento del público y de sus compañeros, se quedó tan solo con la pole, sin la victoria y sin los puntos.

Así terminó Lucas Mahias, con lágrimas en los ojos y extenuado.

Así quedó el podio de supersport, Federico Caricasulo en primer puesto, Kyle Smith en segundo lugar y Raffaele De Rosa, tercero.

La general la lidera Sandro Cortese quien siguió en carrera, luego de la caída, llegando a la meta en 5° lugar, con lo que sumó algunos puntos que lo mantienen en el primer puesto de la general, seguido por Cluzel y en tercer puesto Federico Caricasulo.

En la categoría máxima, la pole fue para Eugene Laverty, quien partió desde la primera fila acompañado por Jonathan Rea y Marco Melandri. Por su parte los latinoamericanos partieron desde el puesto 16, Leandro Mercado y desde el 17, Yonny Hernández.

Yonny y Mercado ruedan por la montaña rusa, como le dicen al trazado de Portugal.

En la primera manga Yonny logró quedar entre los puntos, al terminar en el puesto número 12, mejorando mucho con respecto a la posición de partida. Por su parte Leandro acabó en la posición número 11. La carrera la ganó Rea y compartió podio con Melandri y Van Der Mark.

La segunda salida al trazado portugués quedó nuevamente en manos de Jonathan Rea, quien se afianza cada vez más en el primer puesto de la general, por su parte Van Der Mark y Melandri volvieron a subir con el de Kawasaki al podio, pero esta vez el de Yamaha fue segundo y el de Ducati tercero. A Yonny le faltó poco para sumar de nuevo y pasó por la meta en el puesto 16, por detrás de Leandro Mercado quien logró un punto este fin de semana.

Aquí vemos la Ducati de Marco Melandri levantando la rueda trasera.

Rea sigue en el primer puesto, le sigue Chaz Davies y tercero es Van Der Mark. Yonny es 18 y Leandro 15.

En supersport 300, Ana Carrasco sigue con el título en la mira y más ahora que tiene en su cuenta un total de 90 puntos, pero no pudo consolidar el resultado para lograr el campeonato anticipadamente. Si bien la española partió desde el 9° lugar, la salida no fue buena y allí perdió muchos puestos, retrocediendo hasta el lugar 17. Si bien, a lo largo de la carrera, pudo ir superando a sus rivales no le alcanzó para pasar del 10° puesto. De Portugal se va con la vuelta rápida, pero aún no tiene el título.

Una bonita toma de “Tati” Mercado en Portugal.