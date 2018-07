No quieres que esto le pase a tu moto

El fin de semana del 20 al 22 de julio se cumplió una nueva fecha del campeonato estadounidense de velocidad, Motoamerica, y fueron varios los incidentes ocurridos, algunos de ellos, quedaron captados en video y los compartiremos con ustedes.

En el primer video el protagonista es Josh Herrin, quien prácticamente destrozó la moto.

El segundo video corresponde al actual número uno, Toni Elías, quien durante los entrenamientos se fue al suelo y su moto terminó en llamas.

Yoshimura Suzuki’s @tonielias24 crashed his GSX-R1000 yesterday and the bike, air fence and Styrofoam blocks caught fire. After watching things burn, Elias hitchhiked back with @Scholtzm20, who almost ran off the track with Elias and got a friendly head slap for his efforts. pic.twitter.com/sCLrJcxhLT

— MotoAmerica (@MotoAmerica1) 21 de julio de 2018