Una baja para los Colombianos en el Dakar

Al parecer la penúltima etapa del Dakar 2017, entre San Juan y Río Cuarto, deja una baja entre los dos pilotos colombianos que hasta hace unas horas estaban aun en competencia.

Según informes que llegan a través de Fedemoto, Juan Esteban Sarmiento “Chilo” sufrió una caída con un resultado lamentable para él, pues se fracturó una de sus manos por lo que debió retirarse del Rally. Otro que se fue este viernes fue el piloto español Iván Cervantes quien lo hizo por problemas mecánicos en su KTM.

Hasta ahora sabemos que Mateo Moreno está en el puesto 70 de la especial, pero tan solo registra tiempos hasta el WP4, será esperar a que termine el día para saber el resultado final del único colombiano que nos queda en el Dakar 2017.

Por el momento Paulo Goncalves (Honda) es el número uno en la especial de hoy, seguido por su compañero Joan Barreda y el piloto de Yamaha Adrien Van Beveren, quien hoy tuvo muchos problemas con la moto, pero logró el objetivo de llegar a la meta.

Pero no solo nuestro piloto quedó por fuera de la exigente competencia que en la especial #10 vio como se despedían Pablo Quintanilla, uno de los favoritos para luchar por el podio, e inclusive la punta de carrera. Otro que había tenido un muy buen rendimiento en la especial número 10 era el piloto estadounidense Ricky Brabec quien era tercero en la especial cuando la Honda no quiso seguir adelante a pocos kilómetros del final, por lo que él debió tratar de solucionar el problema y al ser incapaz de lograrlo debió ser evacuado al límite de sus fuerzas a causa de las altas temperaturas a las que se vio sometido, este motivo lo llevó a no iniciar la especial de este viernes.

El que demostró ser un hueso duro de roer fue el piloto eslovaco Stefan Svitko quien fue evacuado en ambulancia hacia el hospital de San Juan al finalizar la especial del día jueves. Una vez se repuso, volvió por la moto para llegar hasta el campamento para descansar y hoy hizo la salida como si nada.

Para sumarse a los abandonos, cambios en las etapas y cancelaciones de las mismas, el equipo oficial de Honda impugnó la penalización de una hora a sus pilotos, pero ha sido un trámite extemporáneo, por lo que no se sabe qué pasará ahora.