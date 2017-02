Trial, videos, historia y triunfos

Hace unos días les contamos sobre el aniversario número 40 del Trial Indoor de Barcelona, un evento que marcó un hito en la historia del trial y que luego de cuatro décadas sigue vigente y se replica en diferentes países del mundo. Hoy vamos a compartir algunos videos que nos hablan un poco de la historia de este evento deportivo y de lo que se vive en un trazado bajo techo, donde solo los mejores llegan a demostrar el dominio que tienen sobre sus motos.

Nuevamente el ganador ha sido el piloto español Toni Bou que comienza la temporada del mundial con victoria, imponiéndose sobre sus compañeros y rivales. Al final de la jornada, que sirvió para celebrar los 40 años del Trial Indoor, el español solo sumaba en su tarjeta 5 puntos (penalizaciones) siendo así 11 veces número uno en Barcelona. La siguiente fecha del mundial de X-Trial será el 11 de marzo en Austria.

Así hablaba el protagonista de la noche catalana tras su victoria:

“Estoy muy contento por muchos motivos: por empezar el Mundial ganando, por hacerlo en Barcelona, por los 40 años de aniversario… Hay muchos motivos. La noche ha sido increíble y eso que he empezado con un error en la primera zona de la fase de clasificación. Pero me he podido recuperar y la final ha sido fantástica. La gente ha podido disfrutar muchísimo, ha habido un gran espectáculo y se ha notado que estaban vibrando. Mejor imposible”.