Toni Elías conquistó Moto América

Cómo cambia la vida de un deportista, en el 2015 Toni Elías había decidido retirarse de las competencias, luego de ser el primer campeón de Moto2 (2010) en la historia del Mundial de Velocidad, Elías vivió momentos muy duros pero la confianza lograda en estos dos últimos años rindió sus frutos y hoy es el nuevo número uno de MotoAmérica, superando a los mejores de Estados Unidos y dándole el título en Superbike al Yoshimura Suzuki, tras un largo dominio de Yamaha.

La temporada ha sido muy buena para el piloto español que reconoce que gracias a su equipo, al que llama su familia, ha sido posible contar con una excelente moto y todo el apoyo para lograr un nuevo título.

El Yoshimura Suzuki logró el uno y dos en Superbike, destronando a Yamaha que desde el 2010 tenía el #1.

El fin de semana en New Jersey, donde se disputó la cita final del campeonato estadounidense, no fue fácil. Si bien con la primera manga ganada el español ya era el nuevo número uno, no se quería ir sin apostarle a la victoria del día domingo y fue así como se mantuvo firme en su propósito de ser el nuevo #1 y cerrar con broche de oro la temporada. Pero las cosas no fueron fáciles para el español que sufrió un golpe con alguna de piezas de una moto, lo que lo llevó a pasar al 7° puesto, una motivación más para remontar y luchar por la victoria con su compañero de equipo, Roger Hayden, logrando su objetivo y de paso la segunda victoria del fin de semana de cierre de temporada para el piloto del Yoshimura.

En acción los dos pilotos de Yoshimura, Toni Elías #24 y Roger Hayden, hermano del fallecido Nicky Hayden.

Al final de la temporada, Suzuki se quedó con el uno y dos del campeonato, en tercer puesto quedó Cameron Beaubier con la Yamaha y cuarto el veterano Josh Hayes sobre la otra Yamaha oficial.



Motul Superbike Highlights New Jersey… por motoamerica