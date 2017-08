Steward García y sus resultados en Brno

Una vez más un colombiano corre en el marco del MotoGP, se trata de Steward García #43 quien por segundo año consecutivo nos representa en la Red Bull Rookies Cup.

Este fin de semana se corrió en Brno, la cita de bienvenida para los pilotos, tras sus vacaciones veraniegas y allí estuvo nuevamente el piloto antioqueño, radicado en España, para correr las dos mangas de su campeonato.

En la clasificación Steward se ubicó en el puesto 11 y en ese mismo puesto terminó la primera manga, en medio de un clima muy favorable para los pilotos y el público, pues la lluvia no estaba presente. Allí ganó el turco Can Oncu.

En la segunda manga el clima complicó las cosas y por ello la carrera se acortó. Lamentablemente en la cita dominical, el colombiano Steward García no pudo completar la totalidad de las vueltas al sufrir un incidente, por fortuna sin consecuencias físicas, a cuatro giros del final. En esta segunda manga la victoria fue para Deniz Oncu, mientras su hermano Can, no terminaba la carrera.

Así pues, tras un nuevo comienzo de temporada, Can Oncu es el número uno en la general y García se mantiene en la posición número 11.

La próxima cita será en Austria, por ahora los dejamos con algunas fotos de esta emocionante copa.